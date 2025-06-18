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Депутат предложил обсудить перевод накоплений из НПФ в программу ПДС

Депутат предложил обсудить перевод накоплений из НПФ в программу ПДС - РИА Новости, 18.06.2025

Депутат предложил обсудить перевод накоплений из НПФ в программу ПДС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил для развития частных долгосрочных инвестиций в России обсудить автоматический... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:25:00+03:00

2025-06-18T18:25:00+03:00

2025-06-18T18:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил для развития частных долгосрочных инвестиций в России обсудить автоматический перевод накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений (ПДС), об этом депутат заявил в рамках ПМЭФ. "Я на самом деле посмотрел бы на возможность административного решения о переводе накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений. По крайней мере, об этом надо дискутировать, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, кто еще не перешел в ПДС из НПФ. Об этом надо подумать", – сказал Аксаков во время дискуссии Т-Двора, отметив, что конкретных законодательных инициатив на данный счет нет. Парламентарий указал также, что привлекательность ПДС среди населения должна повыситься за счет планируемого введения налоговой льготы для работодателей, которые софинансируют взносы работников в программу: компании смогут уменьшить налоговую базу на сумму своих отчислений. Также дополнительных участников может привлечь обсуждаемое увеличение налогового вычета в рамках инструментария семейных инвестиций – с нынешних 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в год. Благодаря налоговым стимулам совокупный размер вложений в ПДС может вырасти с нынешних 330 миллиардов рублей до 1 триллиона рублей уже в следующем году, спрогнозировал Аксаков. Отвечая на вопрос о повышении доходности накоплений в НПФ при контроле рисков, председатель комитета Госдумы по финрынку предложил постепенно и небольшими шагами расширять возможности НПФ инвестировать деньги в более рискованные активы, например по 1% в течение трех лет. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф