https://ria.ru/20250618/gosduma-2023590305.html

Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat

Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat - РИА Новости, 18.06.2025

Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat

Национальный месседжер должен быть намного лучше, чем WeChat, но тактика заключается не в запрете иностранных месседжеров в РФ, а в честной конкурентной борьбе... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:39:00+03:00

2025-06-18T14:39:00+03:00

2025-06-18T14:40:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон горелкин

госдума рф

пмэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Национальный месседжер должен быть намного лучше, чем WeChat, но тактика заключается не в запрете иностранных месседжеров в РФ, а в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций национального месседжера, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Национальный месседжер… важно, чтобы он был намного лучше, чем WeChat, и тактика здесь не в том, чтобы запретить иностранные месседжеры, наш мессседжер должен победить в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций и возможностей, и интеграция, например, с государственными сервисами, это очень классная и уникальная фича. Я верю, что эта тактика сработает и нам удастся избежать неконкурентных методов борьбы, но при условии, если иностранные сервисы будут соблюдать законодательство", - сказал он в ходе сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления" в рамках ПМЭФ. Депутат считает, что нужно делать все, чтобы российские решения конкурировали с иностранными даже в сложных сегментах. "На рынке социальных сетей у нас были исторически сильные локальные игроки, и статистика подтверждает, что доля иностранных сервисов сегодня стремится к нулю… я уверен, если так все будет продолжаться, то использование социальных сетей может стать таким андерграундом", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rossiya-2023588475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф