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Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:39 18.06.2025 (обновлено: 14:40 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023590305.html
Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat
Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat - РИА Новости, 18.06.2025
Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat
Национальный месседжер должен быть намного лучше, чем WeChat, но тактика заключается не в запрете иностранных месседжеров в РФ, а в честной конкурентной борьбе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:39:00+03:00
2025-06-18T14:40:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Национальный месседжер должен быть намного лучше, чем WeChat, но тактика заключается не в запрете иностранных месседжеров в РФ, а в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций национального месседжера, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Национальный месседжер… важно, чтобы он был намного лучше, чем WeChat, и тактика здесь не в том, чтобы запретить иностранные месседжеры, наш мессседжер должен победить в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций и возможностей, и интеграция, например, с государственными сервисами, это очень классная и уникальная фича. Я верю, что эта тактика сработает и нам удастся избежать неконкурентных методов борьбы, но при условии, если иностранные сервисы будут соблюдать законодательство", - сказал он в ходе сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления" в рамках ПМЭФ. Депутат считает, что нужно делать все, чтобы российские решения конкурировали с иностранными даже в сложных сегментах. "На рынке социальных сетей у нас были исторически сильные локальные игроки, и статистика подтверждает, что доля иностранных сервисов сегодня стремится к нулю… я уверен, если так все будет продолжаться, то использование социальных сетей может стать таким андерграундом", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, ПМЭФ-2025
Депутат призвал сделать национальный месседжер лучше WeChat

Депутат Горелкин: национальный месседжер должен быть лучше, чем WeChat

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Национальный месседжер должен быть намного лучше, чем WeChat, но тактика заключается не в запрете иностранных месседжеров в РФ, а в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций национального месседжера, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
"Национальный месседжер… важно, чтобы он был намного лучше, чем WeChat, и тактика здесь не в том, чтобы запретить иностранные месседжеры, наш мессседжер должен победить в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций и возможностей, и интеграция, например, с государственными сервисами, это очень классная и уникальная фича. Я верю, что эта тактика сработает и нам удастся избежать неконкурентных методов борьбы, но при условии, если иностранные сервисы будут соблюдать законодательство", - сказал он в ходе сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления" в рамках ПМЭФ.
Депутат считает, что нужно делать все, чтобы российские решения конкурировали с иностранными даже в сложных сегментах.
"На рынке социальных сетей у нас были исторически сильные локальные игроки, и статистика подтверждает, что доля иностранных сервисов сегодня стремится к нулю… я уверен, если так все будет продолжаться, то использование социальных сетей может стать таким андерграундом", - добавил парламентарий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Депутат оценил шанс России построить свои правила потребления
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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