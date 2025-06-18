Министр планирования Гондураса рассказал о планах страны стать членом БРИКС
Сальгадо: движение Гондураса в направлении БРИКС будет идти постепенно
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Движение Гондураса в направлении членства в БРИКС будет идти постепенно, сообщил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр стратегического планирования республики Рикардо Сальгадо.
"Мы полагаем, что движение в направлении БРИКС будет происходить постепенно", - заявил агентству министр.
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Сальгадо отметил, что его страна находится в зоне влияния Всемирного банка и Международного валютного фонда, а выход из нее - очень сложный процесс, при этом он напомнил, что Гондурас уже имеет статус кандидата в члены Нового банка развития БРИКС. По словам Сальгадо, новое правительство Гондураса, которое начнет работу в январе 2026 года, возможно, будет ориентироваться на присоединение к объединению, и в ближайшие годы его страна станет членом БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.