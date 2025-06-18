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Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gonduras-2023707316.html
Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу
Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу - РИА Новости, 18.06.2025
Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу
Агентство Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность и борьбу за донесение правдивой информации, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность и борьбу за донесение правдивой информации, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо. "Я считаю важным, чтобы такие СМИ, как Sputnik, продолжали двигаться вперед, заниматься журналистикой, развивать ее, продолжали бороться за правду", - сказал агентству министр. Сальгадо отметил, что Sputnik знает, насколько жесткая борьба разворачивается сейчас на информационном поприще, и заявил, что "грандиозный труд" этого СМИ не будет забыт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/sotrudnichestvo-2020670165.html
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гондурас, в мире, sputnik
ПМЭФ-2025, Гондурас, В мире, Sputnik
Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу

Министр Сальгадо: Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд студии радио Sputnik
Стенд студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность и борьбу за донесение правдивой информации, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо.
"Я считаю важным, чтобы такие СМИ, как Sputnik, продолжали двигаться вперед, заниматься журналистикой, развивать ее, продолжали бороться за правду", - сказал агентству министр.
Сальгадо отметил, что Sputnik знает, насколько жесткая борьба разворачивается сейчас на информационном поприще, и заявил, что "грандиозный труд" этого СМИ не будет забыт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Sputnik продолжает сотрудничество с информационным агентством Камеруна - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Sputnik продолжает сотрудничество с информационным агентством Камеруна
3 июня, 14:43
 
ПМЭФ-2025ГондурасВ миреSputnik
 
 
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