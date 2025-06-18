https://ria.ru/20250618/gonduras-2023707316.html

Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу

Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу - РИА Новости, 18.06.2025

Министр планирования Гондураса призвал Sputnik продолжать работу

Агентство Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность и борьбу за донесение правдивой информации, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik должно продолжать свою журналистскую деятельность и борьбу за донесение правдивой информации, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо. "Я считаю важным, чтобы такие СМИ, как Sputnik, продолжали двигаться вперед, заниматься журналистикой, развивать ее, продолжали бороться за правду", - сказал агентству министр. Сальгадо отметил, что Sputnik знает, насколько жесткая борьба разворачивается сейчас на информационном поприще, и заявил, что "грандиозный труд" этого СМИ не будет забыт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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