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Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:49 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/glava-2023673236.html
Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике
Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике - РИА Новости, 18.06.2025
Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:49:00+03:00
2025-06-18T18:49:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. Сессия "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" стала одним из главных мероприятий первого дня форума. Здунов, который по поручению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул эффект прошедшего Года семьи – его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе – уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка. "Здунов обозначил принципиально важные направления в работе комиссии Госсовета России по направлению "Семья": развитие системы поддержки семьи с детьми, создание сбалансированных условий для работы и семьи, особенно это касается женщин, которые приняли решение о рождении ребенка, укрепление традиционных семейных ценностей, новые меры социальной поддержки и решение жилищных вопросов", - говорится в сообщении. Было отмечено, что важнейшая задача – придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В Мордовии, например, уделяют большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей с самого раннего возраста – проект называется "Тонкая материя". Также в республике принята программа по предоставлению бюджетникам социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеку при рождении четвертого ребенка. В ходе сессии было отмечено, что Мордовия стала первым субъектом, где был принят закон об ответственности врачей за склонение женщин к аборту. Сейчас уже 23 региона ввели у себя эту инициативу. Также республика была отмечена как лидер по поддержке общественных инициатив, в частности проекта по поддержке беременных женщин "Здравствуй, мама!". "Полностью поддерживаю защиту традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа – здесь губернаторы должны объединяться, не пропуская на этот фронт никого, кто мыслит по-другому", - подчеркнул глава Мордовии. Также первостепенными факторами остаются снижение младенческой смертности, обеспечение безопасных родов для женщин и плотное взаимодействие государства и работодателей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
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общество, россия, артем здунов
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Артем Здунов
Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике

Глава Мордовии Здунов рассказал о приоритетах демографической политики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.
Сессия "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" стала одним из главных мероприятий первого дня форума. Здунов, который по поручению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул эффект прошедшего Года семьи – его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе – уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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1 июня, 20:58
"Здунов обозначил принципиально важные направления в работе комиссии Госсовета России по направлению "Семья": развитие системы поддержки семьи с детьми, создание сбалансированных условий для работы и семьи, особенно это касается женщин, которые приняли решение о рождении ребенка, укрепление традиционных семейных ценностей, новые меры социальной поддержки и решение жилищных вопросов", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что важнейшая задача – придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В Мордовии, например, уделяют большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей с самого раннего возраста – проект называется "Тонкая материя". Также в республике принята программа по предоставлению бюджетникам социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеку при рождении четвертого ребенка.
В ходе сессии было отмечено, что Мордовия стала первым субъектом, где был принят закон об ответственности врачей за склонение женщин к аборту. Сейчас уже 23 региона ввели у себя эту инициативу. Также республика была отмечена как лидер по поддержке общественных инициатив, в частности проекта по поддержке беременных женщин "Здравствуй, мама!".
"Полностью поддерживаю защиту традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа – здесь губернаторы должны объединяться, не пропуская на этот фронт никого, кто мыслит по-другому", - подчеркнул глава Мордовии.
Также первостепенными факторами остаются снижение младенческой смертности, обеспечение безопасных родов для женщин и плотное взаимодействие государства и работодателей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ПМЭФ-2025ОбществоРоссияАртем Здунов
 
 
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