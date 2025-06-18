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Лавров обсудил с главой МИД Омана эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
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16:38 18.06.2025 (обновлено: 16:46 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/glava-2023625239.html
Лавров обсудил с главой МИД Омана эскалацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Омана эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
Лавров обсудил с главой МИД Омана эскалацию на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность скорейшего созданию... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:38:00+03:00
2025-06-18T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главы МИД РФ и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность скорейшего созданию условий для устойчивого переговорного процесса по ситуации вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.Телефонный разговор состоялся 18 июня по инициативе оманской стороны."Была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения дальнейшего географического расширения зоны конфликта, чреватого трагическими последствиями для всего региона", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Кроме того, Лавров выразил признательность за посреднические действия Омана, направленные на поиск взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Ирана."Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по переводу конфронтации в политико-дипломатическое русло и скорейшему созданию благоприятных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, оман, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Оман, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лавров обсудил с главой МИД Омана эскалацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Омана призвали к созданию условий для переговоров по Ирану

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главы МИД РФ и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность скорейшего созданию условий для устойчивого переговорного процесса по ситуации вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся 18 июня по инициативе оманской стороны.
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"Была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения дальнейшего географического расширения зоны конфликта, чреватого трагическими последствиями для всего региона", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, Лавров выразил признательность за посреднические действия Омана, направленные на поиск взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Ирана.
"Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по переводу конфронтации в политико-дипломатическое русло и скорейшему созданию благоприятных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса", - добавили в министерстве.
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