https://ria.ru/20250618/gazprom-2023722047.html

"Газпром" начал строительство инфраструктуры для подачи газа в Дагестан

"Газпром" начал строительство инфраструктуры для подачи газа в Дагестан - РИА Новости, 18.06.2025

"Газпром" начал строительство инфраструктуры для подачи газа в Дагестан

"Газпром" в этом году приступает к строительству инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов Дагестана, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:20:00+03:00

2025-06-18T23:20:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" в этом году приступает к строительству инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов Дагестана, сообщает пресс-служба главы республики. Вопросы газификации Дагестана в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили глава республики Сергей Меликов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Компания последовательно работает над развитием газоснабжения и газификации региона. В этом году "Газпром" начинает строительство инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов", – говорится в сообщении. Также отмечается, что для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых "Газпром" выполняет техническое перевооружение газораспределительных станций "Маджалис" в Кайтагском районе и "Охранлар" в Махачкале. Ранее такие работы провели на 20 ГРС Дагестана. В республике также продолжается консолидация газовых сетей под управлением группы "Газпром". Цель этой работы – повышение надежности газоснабжения потребителей региона, добавили в пресс-службе. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/gazprom-2023230506.html

https://realty.ria.ru/20250212/novak-1998851150.html

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жкх, республика дагестан, кизлярский район, махачкала, сергей меликов, алексей миллер, газпром, экономика