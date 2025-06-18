"Газпром" начал строительство инфраструктуры для подачи газа в Дагестан
"Газпром" строит инфраструктуру для подачи газа в 21 населенный пункт Дагестана
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" в этом году приступает к строительству инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов Дагестана, сообщает пресс-служба главы республики.
Вопросы газификации Дагестана в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили глава республики Сергей Меликов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
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"Компания последовательно работает над развитием газоснабжения и газификации региона. В этом году "Газпром" начинает строительство инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых "Газпром" выполняет техническое перевооружение газораспределительных станций "Маджалис" в Кайтагском районе и "Охранлар" в Махачкале. Ранее такие работы провели на 20 ГРС Дагестана.
В республике также продолжается консолидация газовых сетей под управлением группы "Газпром". Цель этой работы – повышение надежности газоснабжения потребителей региона, добавили в пресс-службе.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.