https://ria.ru/20250618/gaz-2023649361.html
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию - РИА Новости, 18.06.2025
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:43:00+03:00
2025-06-18T17:43:00+03:00
2025-06-18T17:43:00+03:00
пмэф-2025
экономика
словакия
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977456111_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_faab41c35bd93fa9ef2163a0d3804685.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977456111_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea4f74a45a12840cc914b8e56cd8bf0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, алексей миллер, газпром
ПМЭФ-2025, Экономика, Словакия, Алексей Миллер, Газпром
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
"Газпром": Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа в Словакию