https://ria.ru/20250618/gaz-2023649361.html

Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию

Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию - РИА Новости, 18.06.2025

Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:43:00+03:00

2025-06-18T17:43:00+03:00

2025-06-18T17:43:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, словакия, алексей миллер, газпром