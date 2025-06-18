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Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gaz-2023649361.html
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию - РИА Новости, 18.06.2025
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:43:00+03:00
2025-06-18T17:43:00+03:00
пмэф-2025
экономика
словакия
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". &quot;ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию&quot;, – говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Газпрома&quot;.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, словакия, алексей миллер, газпром
ПМЭФ-2025, Экономика, Словакия, Алексей Миллер, Газпром
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию

"Газпром": Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа в Словакию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Алексей Миллер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром".
«

"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже
1 января, 12:55
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСловакияАлексей МиллерГазпром
 
 
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