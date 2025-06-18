https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023672583.html
Гарбузов: Москва развивает сквозные технологии для импортонезависимости
Гарбузов: Москва развивает сквозные технологии для импортонезависимости - РИА Новости, 18.06.2025
Гарбузов: Москва развивает сквозные технологии для импортонезависимости
Москва постепенно разрабатывает сквозные технологии, которые нужны для независимости импорта и технологической самостоятельности российской промышленности,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:00:00+03:00
2025-06-18T19:00:00+03:00
2025-06-18T19:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023671995_0:287:3000:1975_1920x0_80_0_0_b6faad326280723e316ed88d28edb967.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Москва постепенно разрабатывает сквозные технологии, которые нужны для независимости импорта и технологической самостоятельности российской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов на сессии ПМЭФ-2025 "Развитие сквозных технологий в Москве для масштабного технологического прорыва отечественной промышленности"."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы выстраиваем системную работу по обеспечению технологической независимости страны. Мы провели анализ потребности подразделений правительства Москвы и подведомственных организаций в электронной компонентной базе в целях формирования городского заказа", — отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что, к примеру, был обнаружен запрос одного из подведомственных учреждений, содержащий более чем 80 типов микросхем и свыше 100 типов различных изделий электронной компонентной базы. На данный момент все сохраненные данные анализируют: на ее основе будет создана стратегия по импортозамещению ключевых элементов, применяемых в городской технике и оборудовании.То же самое сотрудники ДИПП проводят по аккумуляторным батареям: идет проработка по сбору городского заказа, который показывает, насколько они необходимы для городской техники и стационарных изделий.Данная информация позволит создать единый долгосрочный заказ на элементы и готовые изделия. Компании, в свою очередь, заранее увидят перспективные объемы потребления. Благодаря этому они смогут еще лучше обновлять свои производственные мощности и организовывать стратегию выхода на новые иностранные рынки.Спикеры также коснулись темы потенциальных инициатив для обеспечения технологического рывка, обговорили вопросы продвижения российских технологий, а также обозначили предварительные сроки полного импортозамещения зарубежных электронных приборов.
https://ria.ru/20250618/moskva-2023562637.html
https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023564410.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023671995_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2fba3db207f268b5144e3e33b00992c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: Москва развивает сквозные технологии для импортонезависимости
Гарбузов: Москва стремится к импортонезависимости, развивая сквозные технологии
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Москва постепенно разрабатывает сквозные технологии, которые нужны для независимости импорта и технологической самостоятельности российской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов на сессии ПМЭФ-2025 "Развитие сквозных технологий в Москве для масштабного технологического прорыва отечественной промышленности".
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы выстраиваем системную работу по обеспечению технологической независимости страны. Мы провели анализ потребности подразделений правительства Москвы и подведомственных организаций в электронной компонентной базе в целях формирования городского заказа", — отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что, к примеру, был обнаружен запрос одного из подведомственных учреждений, содержащий более чем 80 типов микросхем и свыше 100 типов различных изделий электронной компонентной базы. На данный момент все сохраненные данные анализируют: на ее основе будет создана стратегия по импортозамещению ключевых элементов, применяемых в городской технике и оборудовании.
То же самое сотрудники ДИПП проводят по аккумуляторным батареям: идет проработка по сбору городского заказа, который показывает, насколько они необходимы для городской техники и стационарных изделий.
Данная информация позволит создать единый долгосрочный заказ на элементы и готовые изделия. Компании, в свою очередь, заранее увидят перспективные объемы потребления. Благодаря этому они смогут еще лучше обновлять свои производственные мощности и организовывать стратегию выхода на новые иностранные рынки.
Спикеры также коснулись темы потенциальных инициатив для обеспечения технологического рывка, обговорили вопросы продвижения российских технологий, а также обозначили предварительные сроки полного импортозамещения зарубежных электронных приборов.