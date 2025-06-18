https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023575585.html

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ расширили свое присутствие в СНГ

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ расширили свое присутствие в СНГ - РИА Новости, 18.06.2025

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ расширили свое присутствие в СНГ

Три предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2024 году начали поставки своих товаров в Азербайджан, Республику Беларусь, Казахстан и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:30:00+03:00

2025-06-18T19:30:00+03:00

2025-06-18T19:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Три предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2024 году начали поставки своих товаров в Азербайджан, Республику Беларусь, Казахстан и Узбекистан, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю господдержку промышленным предприятиям, выпускающим инновационную продукцию. Принятые столицей меры позволяют столичным производствам создавать качественные высокотехнологичные изделия, которые пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Так, по итогам 2024 года три предприятия-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", специализирующиеся на производстве лекарств, киберпротезов и изделий из пластика, начали осуществлять поставки на рынки четырех стран, входящих в СНГ", - отметил Гарбузов его слова привели в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что всего в прошлом году резиденты ОЭЗ Москвы реализовали за рубежом продукции на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Рост к 2023 году составил 17%."Объем экспортной выручки предприятий за все время деятельности в ОЭЗ составляет 7,8 миллиарда рублей", - подчеркнул руководитель ДИПП.Компании столичной ОЭЗ экспортируют продукцию из самых разных отраслей: от микроэлектроники и изделий из композитных материалов до оптической продукции и учебного оборудования.С 2016 года в городе работает "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром", который предлагает столичным производителям возможности для продвижения продукции на зарубежных рынках. Специалисты центра оказывают всестороннюю поддержку промышленным предприятиям и позволяют им постоянно расширять географию поставок. Например, один из резидентов столичной ОЭЗ поставляет тяговые и бионические протезы в Республику Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Всего в 2024 году было экспортировано свыше 100 изделий.Компания "Моторика" активно развивается в странах СНГ и в этом году планирует вывести на зарубежные рынки протезы нижних конечностей и инвалидные коляски. Протезы голени состоят из удобной гильзы, модуля стопы и индивидуально подобранного комплекта регулировочно-соединительных устройств. Базовые механические коляски, современные электрические, а также коляски для детей с ДЦП производятся на "Заводе специального оборудования", одном из ведущих российских производителей кресел-колясок с опытом работы свыше 20 лет, который в конце 2024 года вошел в группу компаний "Моторика".Также благодаря поддержке города в 2024 году компания-производитель лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний "ПК-137" начал поставки в Республику Беларусь.Как сообщил гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, резидент ОЭЗ Москвы экспортирует лекарственный препарат для терапии онкологических заболеваний в Республику Беларусь."В этом году фармацевтическое предприятие планирует увеличить объемы производства для расширения экспортных возможностей", - сказал Дегтев.Еще один резидент ОЭЗ Москвы, компания "Легопласт", специализирующая на производстве пластиковых поддонов для использования в пищевой, фармацевтической, строительной и сельскохозяйственной отраслях, начала поставки в Белоруссию. Паллет при весе 14 килограммов выдерживает нагрузку до шести тонн. Изделие подходит для использования в широком диапазоне температур: от минус 40 до плюс 40 градусов.

https://ria.ru/20250617/garbuzov-2023267077.html

https://ria.ru/20250613/senkino-2022349833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов