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Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий - РИА Новости, 18.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:10 18.06.2025 (обновлено: 18:22 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023564410.html
Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий
Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий - РИА Новости, 18.06.2025
Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий
В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) начинает сотрудничество с Университетом будущих технологий в сфере развития... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:10:00+03:00
2025-06-18T18:22:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
анатолий гарбузов
валерия касамара
сергей собянин
московский авиационный институт
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) начинает сотрудничество с Университетом будущих технологий в сфере развития высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает кадровый потенциал столицы и укрепляет престиж инженерных профессий среди студентов. Учащиеся более чем 30 ведущих московских вузов и колледжей могут пройти стажировки на производствах в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения, создания беспилотных авиасистем и других", - сказал Гарбузов.Он отметил, что заключенное соглашение о сотрудничестве с Университетом будущих технологий позволит ускорить развитие этого направления и привлечь больше талантливых кадров в высокотехнологичные отрасли промышленности.Целью соглашения является осуществление взаимодействия учреждений в сфере высокотехнологичных отраслей промышленности Москвы и развития особой экономической зоны "Технополис Москва".Между ОЭЗ Москвы и предприятиями заключены соглашения с ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена, например, с Московским Политехом, СТАНКИН, МАИ, МФТИ, НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана и другими. Всего с 2022 года стажировки на площадках столичной ОЭЗ прошли свыше 1,5 тысячи человек."Москва — это город будущего, и ей нужны специалисты нового поколения: люди, которые мыслят масштабнее лабораторных стен. Настоящие лидеры завтрашнего дня — это те, кто быстро адаптируется к изменениям, готов брать на себя ответственность за смелые проекты и решать грандиозные вызовы времени. Ведь Москва — это и есть самый амбициозный проект нашей страны: динамичный, постоянно развивающийся, устремленный вперед. И ее прогресс зависит от тех, кто способен воплощать инновации в жизнь", - отметила ректор Университета Будущих технологий Валерия Касамара, ее слова привели в пресс-службе ДИПП.Она отметила, что приоритет университета — подготовка кадров, ускоряющих внедрение передовых отечественных разработок в городскую среду."Квантовые технологии, биотехнологии, материалы нового поколения — именно эти направления определят облик Москвы будущего. И мы уже сегодня создаем условия, чтобы талантливые специалисты могли реализовать здесь свои самые смелые идеи", - отметила Касамара.
https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html
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технологии, москва, анатолий гарбузов, валерия касамара, сергей собянин, московский авиационный институт, московский физико-технический институт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов, Валерия Касамара, Сергей Собянин, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт
Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий

Глава ДИПП Гарбузов: подписано соглашение с Университетом будущих технологий

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППГлава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов и ректор Университета Будущих технологий Валерия Касамара на церемонии подписания
Глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов и ректор Университета Будущих технологий Валерия Касамара на церемонии подписания - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов и ректор Университета Будущих технологий Валерия Касамара на церемонии подписания
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) начинает сотрудничество с Университетом будущих технологий в сфере развития высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает кадровый потенциал столицы и укрепляет престиж инженерных профессий среди студентов. Учащиеся более чем 30 ведущих московских вузов и колледжей могут пройти стажировки на производствах в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения, создания беспилотных авиасистем и других", - сказал Гарбузов.
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Он отметил, что заключенное соглашение о сотрудничестве с Университетом будущих технологий позволит ускорить развитие этого направления и привлечь больше талантливых кадров в высокотехнологичные отрасли промышленности.
Целью соглашения является осуществление взаимодействия учреждений в сфере высокотехнологичных отраслей промышленности Москвы и развития особой экономической зоны "Технополис Москва".
Между ОЭЗ Москвы и предприятиями заключены соглашения с ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена, например, с Московским Политехом, СТАНКИН, МАИ, МФТИ, НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана и другими. Всего с 2022 года стажировки на площадках столичной ОЭЗ прошли свыше 1,5 тысячи человек.
"Москва — это город будущего, и ей нужны специалисты нового поколения: люди, которые мыслят масштабнее лабораторных стен. Настоящие лидеры завтрашнего дня — это те, кто быстро адаптируется к изменениям, готов брать на себя ответственность за смелые проекты и решать грандиозные вызовы времени. Ведь Москва — это и есть самый амбициозный проект нашей страны: динамичный, постоянно развивающийся, устремленный вперед. И ее прогресс зависит от тех, кто способен воплощать инновации в жизнь", - отметила ректор Университета Будущих технологий Валерия Касамара, ее слова привели в пресс-службе ДИПП.
Она отметила, что приоритет университета — подготовка кадров, ускоряющих внедрение передовых отечественных разработок в городскую среду.
"Квантовые технологии, биотехнологии, материалы нового поколения — именно эти направления определят облик Москвы будущего. И мы уже сегодня создаем условия, чтобы талантливые специалисты могли реализовать здесь свои самые смелые идеи", - отметила Касамара.
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