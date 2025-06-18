https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023558809.html

Гарбузов: Москва увеличила экспорт продуктов питания на 18%

Гарбузов: Москва увеличила экспорт продуктов питания на 18% - РИА Новости, 18.06.2025

Гарбузов: Москва увеличила экспорт продуктов питания на 18%

Московские предприятия нарастили экспорт продуктов на 18% за первые три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, сообщил министр... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:30:00+03:00

2025-06-18T16:30:00+03:00

2025-06-18T16:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Московские предприятия нарастили экспорт продуктов на 18% за первые три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов в рамках Петербургского международного экономического форума.Азия стала ключевым направлением столичных поставок."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы выстраиваем системную работу по наращиванию экспортного потенциала несырьевого сектора, в частности агропромышленного комплекса", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что главным партнером является Китай, на него приходится свыше 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта. Пользуются популярностью мясо, шоколад, напитки, товары для здорового питания, мука, овсяные хлопья и другое.За рубежом функционирует центр поддержки экспорта "Моспром", работники которого сопровождают столичные компании на всех этапах выхода на внешний рынок. Благодаря данной помощи экспорт товаров столичных компаний не только увеличивается, но и расширяет географию.Например, на международной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show контракты на поставки продукции за рубеж заключили ЗАО БКК "Коломенский", ООО "Объединенные Кондитеры", "Аленка" и ООО "Монетный двор универс".Помимо "Моспрома" власти страны также предоставляют многостороннюю помощь в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". На цифровой платформе "Мой экспорт" можно бесплатно получить консультацию экспертов, помощь в продвижении, пройти онлайн-обучение и многое другое.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moskva-2023431419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов