https://ria.ru/20250618/gagauziya-2023722693.html

Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область

Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область - РИА Новости, 18.06.2025

Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область

Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном обсудил расширение... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:25:00+03:00

2025-06-18T23:25:00+03:00

2025-06-18T23:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном обсудил расширение экспорта гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упрощение доступа нижегородских товаров на рынок автономии. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Стороны выразили заинтересованность в подписании обновленного плана мероприятий по реализации соглашения 2010 года… Предложено активизировать бизнес-миссии, участие в форумах и выставках, расширить экспорт гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упростить доступ нижегородских товаров на рынок автономии. Подняты вопросы аграрных стажировок для гагаузских специалистов, сотрудничества в сфере туризма и обмена образовательными ресурсами, включая предоставление квот для студентов и служащих", - написал в своем Telegram-канале Петров по итогу встречи. Замглавы Гагаузии также отметил, что обсудили возможность организации дней гагаузской культуры в России и гастролей творческих коллективов. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241109/vlakh-1982799351.html

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россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, гагаузия