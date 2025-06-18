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Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:25 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gagauziya-2023722693.html
Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область
Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область - РИА Новости, 18.06.2025
Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область
Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном обсудил расширение... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:25:00+03:00
2025-06-18T23:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном обсудил расширение экспорта гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упрощение доступа нижегородских товаров на рынок автономии. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Стороны выразили заинтересованность в подписании обновленного плана мероприятий по реализации соглашения 2010 года… Предложено активизировать бизнес-миссии, участие в форумах и выставках, расширить экспорт гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упростить доступ нижегородских товаров на рынок автономии. Подняты вопросы аграрных стажировок для гагаузских специалистов, сотрудничества в сфере туризма и обмена образовательными ресурсами, включая предоставление квот для студентов и служащих", - написал в своем Telegram-канале Петров по итогу встречи. Замглавы Гагаузии также отметил, что обсудили возможность организации дней гагаузской культуры в России и гастролей творческих коллективов. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, гагаузия
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, Гагаузия
Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область

Петров: Гагаузия намерена расширить экспорт продукции в Нижегородскую область

© Sputnik / Mihai CarausВиктор Петров
Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном обсудил расширение экспорта гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упрощение доступа нижегородских товаров на рынок автономии.
Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Стороны выразили заинтересованность в подписании обновленного плана мероприятий по реализации соглашения 2010 года… Предложено активизировать бизнес-миссии, участие в форумах и выставках, расширить экспорт гагаузской продукции — вина, консервов и фармацевтики, а также упростить доступ нижегородских товаров на рынок автономии. Подняты вопросы аграрных стажировок для гагаузских специалистов, сотрудничества в сфере туризма и обмена образовательными ресурсами, включая предоставление квот для студентов и служащих", - написал в своем Telegram-канале Петров по итогу встречи.
Замглавы Гагаузии также отметил, что обсудили возможность организации дней гагаузской культуры в России и гастролей творческих коллективов.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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