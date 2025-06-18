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Самарский губернатор анонсировал подписание около 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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22:58 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/fedorischev-2023718265.html
Самарский губернатор анонсировал подписание около 20 соглашений на ПМЭФ
Самарский губернатор анонсировал подписание около 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Самарский губернатор анонсировал подписание около 20 соглашений на ПМЭФ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал подписание порядка 20 соглашений на сумму около 260 миллиардов рублей на Петербургском международном РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:58:00+03:00
2025-06-18T22:58:00+03:00
экономика
технологии
самарская область
вячеслав федорищев
даурен абаев
санкт-петербург
россия
автоваз
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал подписание порядка 20 соглашений на сумму около 260 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. В среду в Санкт-Петербурге начал работу ПМЭФ, делегацию Самарской области возглавляет Федорищев. Стенд Самарской области на форуме представляет передовые достижения в сфере беспилотных авиационных систем, включая интерактивные симуляторы пилотирования дронов и экспозицию с уменьшенными копиями БПЛА различного назначения. Также на стенде презентованы новинки "АвтоВАЗа", достижения Самарского университета имени Королева в создании малых космических аппаратов и Самарского медуниверситета - в области цифровой медицины. "Как отметил глава Самарского региона Вячеслав Федорищев, в дни работы на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что подготовка соглашений велась в течение года. Так, в первый день ПМЭФ губернатор и компания "Транспорт будущего" заключили соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Еще одно соглашение Самарская область заключила с "ГЛОНАСС". "У нас сегодня был ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли. Наша задача – максимально объединить потенциал всех ученых, инженеров, а также малых и средних предпринимателей, которые готовы развивать это направление. Сегодня пригласили новых участников. Заключили системные соглашения по развитию нашего мощного производственного центра на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей", - сообщил Федорищев. Еще одно соглашение было заключено с АО "Тандер" (основное операционное дочернее общество "Магнита"). Стороны договорились о расширении ассортимента продукции самарских производителей в торговых сетях, развитии программ лояльности для многодетных семей и других льготных категорий населения. Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с международной светотехнической корпорацией "Боос лайтинг групп", чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым и фондом развития кибербезопасности "Сайберус".
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экономика, технологии, самарская область, вячеслав федорищев, даурен абаев, санкт-петербург, россия, автоваз, пмэф
Экономика, Технологии, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Даурен Абаев, Санкт-Петербург, Россия, АвтоВАЗ, ПМЭФ
Самарский губернатор анонсировал подписание около 20 соглашений на ПМЭФ

Федорищев: Самарская область планирует подписать около 20 соглашений на ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал подписание порядка 20 соглашений на сумму около 260 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
В среду в Санкт-Петербурге начал работу ПМЭФ, делегацию Самарской области возглавляет Федорищев. Стенд Самарской области на форуме представляет передовые достижения в сфере беспилотных авиационных систем, включая интерактивные симуляторы пилотирования дронов и экспозицию с уменьшенными копиями БПЛА различного назначения. Также на стенде презентованы новинки "АвтоВАЗа", достижения Самарского университета имени Королева в создании малых космических аппаратов и Самарского медуниверситета - в области цифровой медицины.
"Как отметил глава Самарского региона Вячеслав Федорищев, в дни работы на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев отметил, что подготовка соглашений велась в течение года.
Так, в первый день ПМЭФ губернатор и компания "Транспорт будущего" заключили соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Еще одно соглашение Самарская область заключила с "ГЛОНАСС".
"У нас сегодня был ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли. Наша задача – максимально объединить потенциал всех ученых, инженеров, а также малых и средних предпринимателей, которые готовы развивать это направление. Сегодня пригласили новых участников. Заключили системные соглашения по развитию нашего мощного производственного центра на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей", - сообщил Федорищев.
Еще одно соглашение было заключено с АО "Тандер" (основное операционное дочернее общество "Магнита"). Стороны договорились о расширении ассортимента продукции самарских производителей в торговых сетях, развитии программ лояльности для многодетных семей и других льготных категорий населения.
Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с международной светотехнической корпорацией "Боос лайтинг групп", чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым и фондом развития кибербезопасности "Сайберус".
 
ЭкономикаТехнологииСамарская областьВячеслав ФедорищевДаурен АбаевСанкт-ПетербургРоссияАвтоВАЗПМЭФ
 
 
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