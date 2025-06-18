https://ria.ru/20250618/evrokomissija-2023639179.html

Шор раскритиковал инициативу ЕК по отказу от энергоресурсов из России

Шор раскритиковал инициативу ЕК по отказу от энергоресурсов из России - РИА Новости, 18.06.2025

Шор раскритиковал инициативу ЕК по отказу от энергоресурсов из России

Еврокомиссия планирует отказаться от энергоресурсов из России, навязывая ту же политику Молдавии, хотят эта инициатива невыгодна, заявил лидер оппозиционного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:24:00+03:00

2025-06-18T17:24:00+03:00

2025-06-18T17:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Еврокомиссия планирует отказаться от энергоресурсов из России, навязывая ту же политику Молдавии, хотят эта инициатива невыгодна, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. "Предложение ЕК — не про заботу о людях, это чистая политика. Как и у (президента Молдавии - ред.) Санду с ее "гениальными" ходами — задрать тарифы на газ, плюнуть в лицо партнерам, заморозить людей. Только у нее это еще и усугубляется: выгод от таких политических поддавков не будет — все из Молдавии высосут "евроспонсоры", - написал Шор в своем Telegram-канале, отметив, что республике было бы выгоднее и дальше получать энергоресурсы из РФ. Он отметил, что по соотношению "цена — качество" альтернативы российскому топливу нет. "Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. А чем возместить? Или на 13%, которые и составляет доля российского импорта, перестать обогревать дома, уронить промышленность и транспорт? Или в Европе появились дополнительные запасы газа?", - удивляется политик. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://ria.ru/20250617/niderlandy-2023335831.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, венгрия, илан шор, петер сийярто, еврокомиссия, в мире