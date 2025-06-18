Шор раскритиковал инициативу ЕК по отказу от энергоресурсов из России
Шор: предложение ЕК отказаться от энергоресурсов из России невыгодно Молдавии
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Еврокомиссия планирует отказаться от энергоресурсов из России, навязывая ту же политику Молдавии, хотят эта инициатива невыгодна, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
"Предложение ЕК — не про заботу о людях, это чистая политика. Как и у (президента Молдавии - ред.) Санду с ее "гениальными" ходами — задрать тарифы на газ, плюнуть в лицо партнерам, заморозить людей. Только у нее это еще и усугубляется: выгод от таких политических поддавков не будет — все из Молдавии высосут "евроспонсоры", - написал Шор в своем Telegram-канале, отметив, что республике было бы выгоднее и дальше получать энергоресурсы из РФ.
Он отметил, что по соотношению "цена — качество" альтернативы российскому топливу нет.
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"Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. А чем возместить? Или на 13%, которые и составляет доля российского импорта, перестать обогревать дома, уронить промышленность и транспорт? Или в Европе появились дополнительные запасы газа?", - удивляется политик.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.