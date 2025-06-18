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Евраев: Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ 21 соглашение - РИА Новости, 18.06.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:22 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/evraev-2023706404.html
Евраев: Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ 21 соглашение
Евраев: Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ 21 соглашение - РИА Новости, 18.06.2025
Евраев: Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ 21 соглашение
Ярославская область намерена подписать на ПМЭФ-2025 21 соглашение на общую сумму 90 миллиардов рублей; проекты затронут 8 из 19 районов региона и позволят... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:22:00+03:00
2025-06-18T21:22:00+03:00
ярославская область
ярославская область
санкт-петербург
кострома
михаил евраев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Ярославская область намерена подписать на ПМЭФ-2025 21 соглашение на общую сумму 90 миллиардов рублей; проекты затронут 8 из 19 районов региона и позволят создать порядка пяти тысяч новых рабочих мест, сообщил РИА Новости губернатор области Михаил Евраев. "Это совершенно разные проекты и важно, что это диверсификация экономики. В частности, я говорю о комплексном развитии территорий, что предполагает инвестиции во все сферы, включая строительство жилья, домостроительных комбинатов, промышленных, сельскохозяйственных и перерабатывающих комплексов. И, конечно же, сюда входят проекты сферы туризма, так как она чрезвычайно важна для экономики региона", - рассказал губернатор Ярославской области. По его словам, в промышленном секторе региона лидируют химическое производство и машиностроение. Что касается инвесторов, то они приходят в самые разные сферы производства. "Половина из тех инвесторов, с которыми мы подписываем соглашения на нынешнем форуме, а конкретно 12, это инвесторы, которые пришли к нам из других регионов и стран. Есть, к примеру, китайские инвесторы. Вообще же, у нас в работе сейчас порядка 350 миллиардов рублей инвестиций, которые мы уже реализовываем в виде важных для экономики региона проектов", - привел данные Евраев. По его словам, Ярославская область стремится развиваться во всех направлениях, и здесь рады всем инвесторам. "Для нас это очень важный элемент развития. И мы, действительно, привлекательны для многих, поскольку наша земля очень интересна и с точки зрения логистики, и с точки зрения исторических реалий. Мы находимся рядом с московским регионом. Северо-западный регион, включая Санкт-Петербург, тоже недалеко. Плюс рядом такие крупные города, как Кострома, Иваново, Вологда. И, что немаловажно, у нас есть кадры, колледжи, вузы, промышленные мощности и хорошие налоговые льготы, которые мы даем и по земле, и по имуществу, и по налогу на прибыль. И, конечно, важным преимуществом является историко-культурная составляющая, потому что в Ярославской области можно изучать историю страны с древних времен", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ярославская область, санкт-петербург, кострома, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Санкт-Петербург, Кострома, Михаил Евраев

Евраев: Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ 21 соглашение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Ярославская область намерена подписать на ПМЭФ-2025 21 соглашение на общую сумму 90 миллиардов рублей; проекты затронут 8 из 19 районов региона и позволят создать порядка пяти тысяч новых рабочих мест, сообщил РИА Новости губернатор области Михаил Евраев.
"Это совершенно разные проекты и важно, что это диверсификация экономики. В частности, я говорю о комплексном развитии территорий, что предполагает инвестиции во все сферы, включая строительство жилья, домостроительных комбинатов, промышленных, сельскохозяйственных и перерабатывающих комплексов. И, конечно же, сюда входят проекты сферы туризма, так как она чрезвычайно важна для экономики региона", - рассказал губернатор Ярославской области.
По его словам, в промышленном секторе региона лидируют химическое производство и машиностроение. Что касается инвесторов, то они приходят в самые разные сферы производства.
"Половина из тех инвесторов, с которыми мы подписываем соглашения на нынешнем форуме, а конкретно 12, это инвесторы, которые пришли к нам из других регионов и стран. Есть, к примеру, китайские инвесторы. Вообще же, у нас в работе сейчас порядка 350 миллиардов рублей инвестиций, которые мы уже реализовываем в виде важных для экономики региона проектов", - привел данные Евраев.
По его словам, Ярославская область стремится развиваться во всех направлениях, и здесь рады всем инвесторам.
"Для нас это очень важный элемент развития. И мы, действительно, привлекательны для многих, поскольку наша земля очень интересна и с точки зрения логистики, и с точки зрения исторических реалий. Мы находимся рядом с московским регионом. Северо-западный регион, включая Санкт-Петербург, тоже недалеко. Плюс рядом такие крупные города, как Кострома, Иваново, Вологда. И, что немаловажно, у нас есть кадры, колледжи, вузы, промышленные мощности и хорошие налоговые льготы, которые мы даем и по земле, и по имуществу, и по налогу на прибыль. И, конечно, важным преимуществом является историко-культурная составляющая, потому что в Ярославской области можно изучать историю страны с древних времен", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Ярославская областьЯрославская областьСанкт-ПетербургКостромаМихаил Евраев
 
 
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