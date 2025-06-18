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В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян - РИА Новости, 18.06.2025
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Туризм
 
20:02 18.06.2025 (обновлено: 20:10 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html
В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян
В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян - РИА Новости, 18.06.2025
В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян
Посольство РФ в Израиле проинформировало о возможности санитарной эвакуации маломобильных граждан РФ в аэропорты Иордании и Египта для последующего... РИА Новости, 18.06.2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле проинформировало о возможности санитарной эвакуации маломобильных граждан РФ в аэропорты Иордании и Египта для последующего самостоятельного отбытия на родину."Посольство России в Израиле информирует о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран - Египта и Иордании - для последующего самостоятельного убытия в Российскую Федерацию для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан, не имеющих возможности самостоятельно покинуть страну по состоянию здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы посольства, опубликованном в Telegram-канале дипломатической миссии.
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россия, израиль, египет, иордания, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, здоровье - общество, в мире
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В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян

Посольство РФ: организована эвакуация маломобильных россиян из Израиля в Египет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле проинформировало о возможности санитарной эвакуации маломобильных граждан РФ в аэропорты Иордании и Египта для последующего самостоятельного отбытия на родину.
"Посольство России в Израиле информирует о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран - Египта и Иордании - для последующего самостоятельного убытия в Российскую Федерацию для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан, не имеющих возможности самостоятельно покинуть страну по состоянию здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы посольства, опубликованном в Telegram-канале дипломатической миссии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков
17 июня, 13:34
 
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