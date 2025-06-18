https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023538915.html

ВС России эвакуировали 11 человек из Федоровки в ДНР

ВС России эвакуировали 11 человек из Федоровки в ДНР - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России эвакуировали 11 человек из Федоровки в ДНР

Российские военнослужащие эвакуировали 11 жителей из населённого пункта Фёдоровка в ДНР, они признались, что не хотели уезжать на Украину и ждали Россию,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:00:00+03:00

2025-06-18T12:00:00+03:00

2025-06-18T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали 11 жителей из населённого пункта Фёдоровка в ДНР, они признались, что не хотели уезжать на Украину и ждали Россию, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль село Федоровка в ДНР 6 июня. "Военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали одиннадцать жителей из населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что постоянные атаки поселка украинскими боевиками с применением артиллерии и дронов вынудили местных жителей покинуть свои дома. Отмечается, что для эвакуации специалисты развернули систему РЭБ, обеспечив безопасный проход людей от воздействия дронов. Выйдя в безопасное место, российские военнослужащие на автомобиле вывезли людей в тыловой район, а военные медики оказали нуждающимся медицинскую помощь. "Я в доме закрывался, чтобы меня не утащили. Я не хочу воевать за эту страну, за эту идеологию. Предлагали, и не раз, эвакуироваться... Не было у нас желания выезжать на ту сторону никакого", - рассказал житель Федоровки Юрий на видео от Минобороны.

https://ria.ru/20250610/vs-2021967677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, украина