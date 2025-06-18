https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:12:00+03:00
2025-06-18T15:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, сергей цивилев
ПМЭФ-2025, Экономика, Юг, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Сергей Цивилев
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Цивилев: Минэнерго ждет роста спроса на электроэнергию на юге РФ летом на 8,2%