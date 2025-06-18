https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html

Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России

Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России - РИА Новости, 18.06.2025

Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России

Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:12:00+03:00

2025-06-18T15:12:00+03:00

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пмэф-2025

экономика

юг

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

сергей цивилев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/minenergo-2023592451.html

юг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, сергей цивилев