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Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России - РИА Новости, 18.06.2025
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15:12 18.06.2025 (обновлено: 15:21 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:12:00+03:00
2025-06-18T15:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
юг
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
сергей цивилев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).&quot;В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году&quot;, - сказал он в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;, комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/minenergo-2023592451.html
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экономика, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, сергей цивилев
ПМЭФ-2025, Экономика, Юг, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Сергей Цивилев
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России

Цивилев: Минэнерго ждет роста спроса на электроэнергию на юге РФ летом на 8,2%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«

"В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаЮгМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияСергей Цивилев
 
 
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