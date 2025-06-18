https://ria.ru/20250618/ekonomika-2023675383.html

Инфляция в России с 10 по 16 июня составила 0,04 процента

Инфляция в России с 10 по 16 июня составила 0,04 процента - РИА Новости, 18.06.2025

Инфляция в России с 10 по 16 июня составила 0,04 процента

Инфляция в России за период с 10 по 16 июня составила 0,04% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,64%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:02:00+03:00

2025-06-18T19:02:00+03:00

2025-06-18T19:02:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Инфляция в России за период с 10 по 16 июня составила 0,04% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,64%, следует из данных Росстата. "За период с 10 по 16 июня 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала месяца – 100,08%, с начала года – 103,64%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе была зафиксирована дефляция в среднем на уровне 0,2%. В частности капуста подешевела на 4,5%, помидоры - на 1,7%, картофель и бананы - на 0,7%, лук - на 0,6%. Выросли цены на свеклу - на 2,5%, морковь - на 2,4%, огурцы - на 1,4%, яблоки - на 1,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) подорожали макаронные изделия и вермишель - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%, полукопченые колбасы, сыры, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, свинина, мороженая рыба, пшеничный хлеб, печенье, сметана и чай - на 0,2%, говядина, вареные колбасы, молоко (пастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, гречка, пшено - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 1,8%, баранину - на 0,6%, сосиски, сардельки, сливочное масло и сахар - на 0,3%, рис и маргарин - на 0,2%, молоко (ультрапастеризованное), подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пеленки для новорожденных и туалетное мыло - на 0,5%, хозяйственное мыло - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, сухие корма для домашних животных, туалетная бумага и спички - на 0,1%. Снизились цены на зубные щетки - на 0,3%, детские подгузники и зубные пасты - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 10 по 16 июня подешевели на 1,1%, смартфоны и электропылесосы - на 0,7%. Стоимость как новых иностранных, так и отечественных автомобилей осталась на прежнем уровне. Бензин подорожал на 0,1%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности анальгин подорожал на 0,5%, лизобакт - на 0,4%, левомеколь и трекрезан - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,3%, ренгалин - на 0,1%.

https://ria.ru/20250618/sud-2023673647.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)