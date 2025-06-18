https://ria.ru/20250618/egipet-2023471240.html

Египет призвал Израиль и Иран прекратить боевые действия

Египет призвал Израиль и Иран прекратить боевые действия - РИА Новости, 18.06.2025

Египет призвал Израиль и Иран прекратить боевые действия

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:59:00+03:00

2025-06-18T07:59:00+03:00

2025-06-18T07:59:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ДОХА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, призвав к необходимости действовать для прекращения огня между Ираном и Израилем и возвращения к переговорам, говорится в сообщении МИД Египта на его сайте. "Министр Абдель Аты заявил о необходимости действий по деэскалации в регионе, поиску дипломатических и политических путей, которые бы нейтрализовали угрозу поджигания ситуации по всему Ближнему Востоку, указав на необходимость усилий для немедленного прекращения огня и возвращения к переговорному треку с учётом того, что это единственный путь для достижения устойчивого соглашения по иранской ядерной программе", - отметили в министерстве. Глава МИД Египта также заявил об отсутствии военных путей решения конфликтов в регионе.

https://ria.ru/20250618/tegeran-2023464222.html

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в мире, египет, израиль, иран, аббас аракчи, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте