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Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест - РИА Новости, 18.06.2025
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории микрорайона иёдет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что сейчас специалисты занимаются остеклением фасадов, монтажом внутренних и наружных инженерных систем. Также проходит кладка наружных и внутренних стен.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что на прилегающей территории для школьников обустроят спортивный кластер, во дворе будут площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой. Также предусмотрены зоны для подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе во Внукове.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023421440.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
Ефимов: в московском Рублево-Архангельском возвели монолит школы на 1030 мест
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории микрорайона иёдет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что сейчас специалисты занимаются остеклением фасадов, монтажом внутренних и наружных инженерных систем. Также проходит кладка наружных и внутренних стен.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что на прилегающей территории для школьников обустроят спортивный кластер, во дворе будут площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой. Также предусмотрены зоны для подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе во Внукове.