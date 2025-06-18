Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест - РИА Новости, 18.06.2025
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории микрорайона иёдет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что сейчас специалисты занимаются остеклением фасадов, монтажом внутренних и наружных инженерных систем. Также проходит кладка наружных и внутренних стен.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что на прилегающей территории для школьников обустроят спортивный кластер, во дворе будут площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой. Также предусмотрены зоны для подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе во Внукове.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023421440.html
https://ria.ru/20250618/efimov-2023421761.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест

Ефимов: в московском Рублево-Архангельском возвели монолит школы на 1030 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории микрорайона иёдет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ефимов: помещения в историческом доме Лансере в Москве выставили на торги
Вчера, 11:12
В сообщении уточняется, что сейчас специалисты занимаются остеклением фасадов, монтажом внутренних и наружных инженерных систем. Также проходит кладка наружных и внутренних стен.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что на прилегающей территории для школьников обустроят спортивный кластер, во дворе будут площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой. Также предусмотрены зоны для подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе во Внукове.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала