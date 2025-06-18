https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html

Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест

Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест - РИА Новости, 18.06.2025

Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест

Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:12:00+03:00

2025-06-18T14:12:00+03:00

2025-06-18T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девелопер завершил строительство монолита трехэтажной школы на 1030 мест в московском микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории микрорайона иёдет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что сейчас специалисты занимаются остеклением фасадов, монтажом внутренних и наружных инженерных систем. Также проходит кладка наружных и внутренних стен.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что на прилегающей территории для школьников обустроят спортивный кластер, во дворе будут площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой. Также предусмотрены зоны для подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе во Внукове.

https://ria.ru/20250618/efimov-2023421440.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)