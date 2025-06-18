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Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал - РИА Новости, 18.06.2025
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09:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/efimov-2023421761.html
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал - РИА Новости, 18.06.2025
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал
На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию трех участков, где впоследствии... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:12:00+03:00
2025-06-18T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию трех участков, где впоследствии возведут жилой квартал, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Общая площадь участков составляет почти 37 гектаров. Они расположены на территории бывшей промзоны "Ленино", на пересечении улиц Липецкая и 6-я Радиальная. Рядом находится музей-заповедник "Царицыно"."Здесь построят современный многофункциональный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Рядом с новыми домами возведут три детских сада, рассчитанные на 850 воспитанников, крытый каток площадью не менее шести тысяч квадратных метров и другие объекты инфраструктуры. В общей сложности в рамках проекта будет создано почти 5,2 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию оцениваются более чем в 140,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 2,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении также уточняется, что жилые дома площадью 35,17 тысячи "квадратов", о которых идет речь, будут построены по программе реновации. Там смогут поселиться около 800 человек.В рамках КРТ на этой территории также будут построены современные очистные сооружения и тяговая подстанция метро для Бирюлевской линии, которая в будущем появится в этом районе.
https://ria.ru/20250617/efimov-2023301644.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в рамках КРТ построят жилой квартал

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ реорганизуют участки под строительство ЖК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию трех участков, где впоследствии возведут жилой квартал, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Общая площадь участков составляет почти 37 гектаров. Они расположены на территории бывшей промзоны "Ленино", на пересечении улиц Липецкая и 6-я Радиальная. Рядом находится музей-заповедник "Царицыно".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции
Вчера, 14:06
"Здесь построят современный многофункциональный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Рядом с новыми домами возведут три детских сада, рассчитанные на 850 воспитанников, крытый каток площадью не менее шести тысяч квадратных метров и другие объекты инфраструктуры. В общей сложности в рамках проекта будет создано почти 5,2 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию оцениваются более чем в 140,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 2,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении также уточняется, что жилые дома площадью 35,17 тысячи "квадратов", о которых идет речь, будут построены по программе реновации. Там смогут поселиться около 800 человек.
В рамках КРТ на этой территории также будут построены современные очистные сооружения и тяговая подстанция метро для Бирюлевской линии, которая в будущем появится в этом районе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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