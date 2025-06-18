https://ria.ru/20250618/efimov-2023421440.html

Ефимов: помещения в историческом доме Лансере в Москве выставили на торги

Ефимов: помещения в историческом доме Лансере в Москве выставили на торги - РИА Новости, 18.06.2025

Ефимов: помещения в историческом доме Лансере в Москве выставили на торги

Несколько помещений в историческом доме Лансере в Красносельском районе Москвы были выставлены на торги, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:12:00+03:00

2025-06-18T11:12:00+03:00

2025-06-18T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько помещений в историческом доме Лансере в Красносельском районе Москвы были выставлены на торги, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Здание расположено на второй линии Бульварного кольца, рядом со станцией метро "Тургеневская". Дом выполнен в стиле готического модерна. В 1915 году его начал строить архитектор Валентин Дубовский, а затем работу продолжил Александр Калмыков."Инвесторы могут приобрести четыре помещения общей площадью около двух тысяч квадратных метров в доме Лансере в Милютинском переулке. Соответствующие объекты уже доступны для покупки на инвестиционном портале. Еще одно помещение в этом памятнике архитектуры планируется выставить на торги в ближайшее время. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города подчеркнул, что после покупки владелец должен будет провести в доме реставрационно-восстановительные работы и соблюдать охранное обязательство по отношению к объекту архитектурного наследия.В сообщении пресс-службы градкомплекса уточняется, что площадь одного из четырех выставленных помещений составляет более 1,7 тысячи "квадратов", оно расположено в подвале здания. Еще три объекта имеют площадь в диапазоне от 72 до 129 "квадратов".Подать заявку на участие в торгах нужно до 10, 14 и 16 июля включительно в зависимости от лота. Аукционы пройдут 22, 23 и 25 июля.

https://ria.ru/20250617/efimov-2023301644.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы