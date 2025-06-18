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Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию - РИА Новости, 18.06.2025
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23:07 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/durov-2023720521.html
Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию
Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию - РИА Новости, 18.06.2025
Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:07:00+03:00
2025-06-18T23:07:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам, ослабляет страну. "Он (Макрон - ред.) понимал некоторые вещи, но мог бы сделать намного лучше. Я возлагал на него большие надежды, у него было реальное видение. Однако по мере приближения конца его второго срока, я могу сказать, что он не делает правильный выбор. Я очень разочарован. Франция становится все слабее. Есть одержимость коммуникациями, в то время как настоящую силу не показывают, её доказывают. Реальность стала иллюзией, как декорации потемкинской деревни", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point. Основатель Telegram указал на то, что конкуренция в экономике и политике, необходимая для процветания государства, не поощряется во Франции. Из-за этого страна теряет конкурентоспособность и сталкивается с "настоящей утечкой мозгов". В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
https://ria.ru/20250618/durov-2023709954.html
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в мире, франция, румыния, россия, технологии, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Румыния, Россия, Технологии, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию

Дуров: Макрон своей политикой ослабляет Францию

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам, ослабляет страну.
"Он (Макрон - ред.) понимал некоторые вещи, но мог бы сделать намного лучше. Я возлагал на него большие надежды, у него было реальное видение. Однако по мере приближения конца его второго срока, я могу сказать, что он не делает правильный выбор. Я очень разочарован. Франция становится все слабее. Есть одержимость коммуникациями, в то время как настоящую силу не показывают, её доказывают. Реальность стала иллюзией, как декорации потемкинской деревни", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Основатель Telegram указал на то, что конкуренция в экономике и политике, необходимая для процветания государства, не поощряется во Франции. Из-за этого страна теряет конкурентоспособность и сталкивается с "настоящей утечкой мозгов".
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреФранцияРумынияРоссияТехнологииПавел ДуровЭммануэль МакронМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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