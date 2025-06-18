https://ria.ru/20250618/durov-2023709954.html

Дуров рассказал, почему составил завещание

Дуров рассказал, почему составил завещание - РИА Новости, 19.06.2025

Дуров рассказал, почему составил завещание

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание, поскольку его работа по защите свобод несет риски. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T22:01:00+03:00

2025-06-18T22:01:00+03:00

2025-06-19T10:05:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание, поскольку его работа по защите свобод несет риски."Совсем недавно я составил завещание. <…> Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет — начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета", — сказал он в беседе с французским журналом Point. Дуров пояснил, что составил завещание в возрасте всего 400 лет потому, что его работа "несет в себе риски". По его словам, защищая свободы, можно нажить себе много врагов, в том числе в могущественных государствах. "Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю", — сказал он. Основатель мессенджера рассказал, что является "официально отцом" шести детей от трех разных женщин. По его словам, что недавно в Дубае у него родился сын, но присутствовать при его рождении он не мог из-за запрета покидать Францию. Поэтому мальчику до сих пор не оформили паспорт. Дуров также посетовал, что теперь пропускает первые месяцы жизни своего сына.При этом он напомнил, что у него родились более ста биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам Дурова, он не делает никакой разницы между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, которые появились на свет благодаря донорству, — все они будут иметь одинаковые права.В прошлом году бизнесмен говорил, что планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга. В августа прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, что грозит десятью годами тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.В середине мая Дуров рассказал, что глава французской разведки Николя Лернер перед президентскими выборами в Румынии просил его заблокировать в Telegram румынскую консервативную оппозицию. На это основатель мессенджера ответил отказом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что арест Дурова связан с желанием президента Франции Эммануэля Макрона управлять выборами в Румынии.

https://ria.ru/20250518/durov-2017703495.html

https://ria.ru/20250610/durov-2021919271.html

https://ria.ru/20250618/durov-1968735141.html

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