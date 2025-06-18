Дуров рассказал, почему составил завещание
Дуров составил завещание на фоне рисков своей работы
© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание, поскольку его работа по защите свобод несет риски.
"Совсем недавно я составил завещание. <…> Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет — начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета", — сказал он в беседе с французским журналом Point.
Дуров пояснил, что составил завещание в возрасте всего 400 лет потому, что его работа "несет в себе риски". По его словам, защищая свободы, можно нажить себе много врагов, в том числе в могущественных государствах.
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"Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю", — сказал он.
Основатель мессенджера рассказал, что является "официально отцом" шести детей от трех разных женщин. По его словам, что недавно в Дубае у него родился сын, но присутствовать при его рождении он не мог из-за запрета покидать Францию. Поэтому мальчику до сих пор не оформили паспорт. Дуров также посетовал, что теперь пропускает первые месяцы жизни своего сына.
При этом он напомнил, что у него родились более ста биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам Дурова, он не делает никакой разницы между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, которые появились на свет благодаря донорству, — все они будут иметь одинаковые права.
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В прошлом году бизнесмен говорил, что планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
В августа прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, что грозит десятью годами тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
В середине мая Дуров рассказал, что глава французской разведки Николя Лернер перед президентскими выборами в Румынии просил его заблокировать в Telegram румынскую консервативную оппозицию. На это основатель мессенджера ответил отказом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что арест Дурова связан с желанием президента Франции Эммануэля Макрона управлять выборами в Румынии.