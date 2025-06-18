https://ria.ru/20250618/drozdenko-2023711611.html

Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок

Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок - РИА Новости, 18.06.2025

Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в случае избрания его на новый губернаторский срок среди... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:11:00+03:00

2025-06-18T22:11:00+03:00

2025-06-18T22:11:00+03:00

пмэф-2025

общество

ленинградская область

россия

санкт-петербург

александр дрозденко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5a336f3af8fa5fc3f6d3661a3f7d91a2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в случае избрания его на новый губернаторский срок среди целей и задач для себя и региона видит помощь участникам СВО, улучшение демографии, расселение аварийного жилья, благоустройство территорий и реализацию проектов в сфере экологии. В марте президент России Владимир Путин поддержал решение Дрозденко выдвинуться на следующий губернаторский срок. Отвечая на вопрос РИА Новости, действующий губернатор обозначил приоритетные задачи, стоящие перед регионом в ближайшие пять лет. Одна из первых - расширение комплексной помощи бизнес-проектам участников СВО. "Уже сейчас в составе кластера комплексного сопровождения участников СВО создаем производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта, с перспективой развития здесь бизнес-проектов самих участников СВО. Необходимо обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников СВО, которые захотят открыть собственное дело", - сказал Дрозденко. Также глава региона считает необходимым достичь к 2030 году показателя в 14 тысяч зарегистрированных рождений детей в год. Для этого необходимо разработать дополнительные меры поддержки молодых семей при рождении первого ребенка, построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области, 30% регионального маткапитала разрешить использовать сразу на товары детского ассортимента. Кроме того, Дрозденко считает необходимым до 2030 года расселить 712 аварийных домов и свыше 11 тысяч человек, в срок до 1 июня 2025 года проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. С 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе "Комфортная среда" направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий. Перевести за ближайшую пятилетку на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона. Еще одна задача - обеспечить ежегодный ввод 10 новых опорных ФАПов и амбулаторий и капитальный ремонт 10 учреждений первичного звена. В экономике, по мнению Дрозденко, необходимо обеспечить рост инвестиций, разработать региональную программу поддержки реального сектора экономики, в том числе за счет льгот и адресной поддержки субсидиями индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Что касается экологии, необходимо увеличить к 2030 году площадь особо охраняемых природных территорий Ленинградской области до 12,5%. Кроме того, до конца 2025 года все контейнерные площадки в населенных пунктах с населением больше 10 тысяч жителей нужно оснастить видеонаблюдением, а все мусоровозы – поставить на цифровой контроль. Среди прочих задач - улучшение качества питьевой воды, реновация объектов культуры, восстановление памятников истории и ряд других. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/kompanii-2023680422.html

https://realty.ria.ru/20250328/lenoblast-2007989713.html

https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989420922.html

ленинградская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, россия, санкт-петербург, александр дрозденко, владимир путин