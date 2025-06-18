Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
22:11 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/drozdenko-2023711611.html
Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок
Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок - РИА Новости, 18.06.2025
Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в случае избрания его на новый губернаторский срок среди... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:11:00+03:00
2025-06-18T22:11:00+03:00
пмэф-2025
общество
ленинградская область
россия
санкт-петербург
александр дрозденко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5a336f3af8fa5fc3f6d3661a3f7d91a2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в случае избрания его на новый губернаторский срок среди целей и задач для себя и региона видит помощь участникам СВО, улучшение демографии, расселение аварийного жилья, благоустройство территорий и реализацию проектов в сфере экологии. В марте президент России Владимир Путин поддержал решение Дрозденко выдвинуться на следующий губернаторский срок. Отвечая на вопрос РИА Новости, действующий губернатор обозначил приоритетные задачи, стоящие перед регионом в ближайшие пять лет. Одна из первых - расширение комплексной помощи бизнес-проектам участников СВО. "Уже сейчас в составе кластера комплексного сопровождения участников СВО создаем производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта, с перспективой развития здесь бизнес-проектов самих участников СВО. Необходимо обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников СВО, которые захотят открыть собственное дело", - сказал Дрозденко. Также глава региона считает необходимым достичь к 2030 году показателя в 14 тысяч зарегистрированных рождений детей в год. Для этого необходимо разработать дополнительные меры поддержки молодых семей при рождении первого ребенка, построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области, 30% регионального маткапитала разрешить использовать сразу на товары детского ассортимента. Кроме того, Дрозденко считает необходимым до 2030 года расселить 712 аварийных домов и свыше 11 тысяч человек, в срок до 1 июня 2025 года проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. С 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе "Комфортная среда" направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий. Перевести за ближайшую пятилетку на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона. Еще одна задача - обеспечить ежегодный ввод 10 новых опорных ФАПов и амбулаторий и капитальный ремонт 10 учреждений первичного звена. В экономике, по мнению Дрозденко, необходимо обеспечить рост инвестиций, разработать региональную программу поддержки реального сектора экономики, в том числе за счет льгот и адресной поддержки субсидиями индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Что касается экологии, необходимо увеличить к 2030 году площадь особо охраняемых природных территорий Ленинградской области до 12,5%. Кроме того, до конца 2025 года все контейнерные площадки в населенных пунктах с населением больше 10 тысяч жителей нужно оснастить видеонаблюдением, а все мусоровозы – поставить на цифровой контроль. Среди прочих задач - улучшение качества питьевой воды, реновация объектов культуры, восстановление памятников истории и ряд других. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/kompanii-2023680422.html
https://realty.ria.ru/20250328/lenoblast-2007989713.html
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989420922.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a942ee333a771433be77a02d2fdd78a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, россия, санкт-петербург, александр дрозденко, владимир путин
ПМЭФ-2025, Общество, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок

В планы Дрозденко входит на новый срок помощь участникам СВО

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в случае избрания его на новый губернаторский срок среди целей и задач для себя и региона видит помощь участникам СВО, улучшение демографии, расселение аварийного жилья, благоустройство территорий и реализацию проектов в сфере экологии.
В марте президент России Владимир Путин поддержал решение Дрозденко выдвинуться на следующий губернаторский срок. Отвечая на вопрос РИА Новости, действующий губернатор обозначил приоритетные задачи, стоящие перед регионом в ближайшие пять лет. Одна из первых - расширение комплексной помощи бизнес-проектам участников СВО.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко
Вчера, 19:18
"Уже сейчас в составе кластера комплексного сопровождения участников СВО создаем производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта, с перспективой развития здесь бизнес-проектов самих участников СВО. Необходимо обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников СВО, которые захотят открыть собственное дело", - сказал Дрозденко.
Также глава региона считает необходимым достичь к 2030 году показателя в 14 тысяч зарегистрированных рождений детей в год. Для этого необходимо разработать дополнительные меры поддержки молодых семей при рождении первого ребенка, построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области, 30% регионального маткапитала разрешить использовать сразу на товары детского ассортимента.
Кроме того, Дрозденко считает необходимым до 2030 года расселить 712 аварийных домов и свыше 11 тысяч человек, в срок до 1 июня 2025 года проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. С 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе "Комфортная среда" направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий. Перевести за ближайшую пятилетку на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона.
Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Ленинградской области А. Дрозденко - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Дрозденко: проблемных жилых объектов в Ленобласти не осталось
28 марта, 17:00
Еще одна задача - обеспечить ежегодный ввод 10 новых опорных ФАПов и амбулаторий и капитальный ремонт 10 учреждений первичного звена. В экономике, по мнению Дрозденко, необходимо обеспечить рост инвестиций, разработать региональную программу поддержки реального сектора экономики, в том числе за счет льгот и адресной поддержки субсидиями индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.
Что касается экологии, необходимо увеличить к 2030 году площадь особо охраняемых природных территорий Ленинградской области до 12,5%. Кроме того, до конца 2025 года все контейнерные площадки в населенных пунктах с населением больше 10 тысяч жителей нужно оснастить видеонаблюдением, а все мусоровозы – поставить на цифровой контроль.
Среди прочих задач - улучшение качества питьевой воды, реновация объектов культуры, восстановление памятников истории и ряд других.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Дрозденко рассказал о поддержке участников СВО в Ленинградской области
16 декабря 2024, 13:11
 
ПМЭФ-2025ОбществоЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала