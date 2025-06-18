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Порты Ленобласти переваливают 260 млн тонн грузов

Порты Ленобласти переваливают 260 млн тонн грузов - РИА Новости, 18.06.2025

Порты Ленобласти переваливают 260 млн тонн грузов

Порты Ленинградской области на сегодняшний день переваливают порядка 260 миллионов тонн грузов в год, примерно половина объема приходится на Усть-Лугу, при этом РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T20:59:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Порты Ленинградской области на сегодняшний день переваливают порядка 260 миллионов тонн грузов в год, примерно половина объема приходится на Усть-Лугу, при этом заявляются новые инвесторы, которые заинтересованы в развитии портовых мощностей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "У нас уже перевалка в Ленинградской области 260 миллионов тонн, а Усть-Луга переваливает в них 135 миллионов тонн. И мы видим, что заявляются новые проекты. Они не просто заявляются. Они начинают реализовываться, поэтому мы сегодня прекрасно понимаем, что как транзитный регион, как регион, где просчитывается логистика, даже с дальними континентами, это достаточно востребовано все не случайно", - сказал Дрозденко. На сегодняшний день в Ленинградской области сложились две портовые зоны- Усть-Лужская и Выборгская. Порт Усть-Луга – крупнейший на Балтике, здесь созданы терминальные мощности по перевалке всей номенклатуры грузов и инфраструктура, способная принимать глубоководный флот для отправки контейнеров. Среди крупнейших проектов, которые в настоящее время реализуются в порту Усть-Луга и в ближайшие годы дадут прирост перевалочных мощностей порядка 50 миллионов тонн в год - многопрофильный терминал "Ультрамар", терминал по перевалке всех видов минеральных удобрений Port Favor и универсальный терминал "Новотранс". Вместе с тем, по словам Дрозденко, развитие логистического потенциала портовых территорий практически завершено: дальнейшим перспективным направлением для получения синергетического эффекта в промышленно-логистическом комплексе является создание перерабатывающих промышленных мощностей на территории, прилегающей к морским терминалам. Наибольший эффект от создания таких проектов в порту Усть-Луга может быть достигнут в рамках их реализации на условиях функционирования в особой экономической зоне (ОЭЗ), резидентами которой могут стать компании, разрабатывающие стратегии развития в промышленно-логистической сфере. Возможность создания такой ОЭЗ в настоящее время прорабатывается. Дрозденко добавил, что вызовом в последнее время стали вопросы безопасности, и Ленинградская область сегодня инвестирует средства в защиту неба, поскольку были попытки атаки судов, которые находятся в порту. "Мы эти вопросы сегодня вместе собственниками терминалов вместе судовладельцами, с федеральными структурами, в том числе Росморпортом и специальными службами решаем, но это как дополнительные издержки временные. Надеемся, что все это будет преодолено", - отметил Дрозденко. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ленинградская область, александр дрозденко, пмэф