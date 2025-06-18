https://ria.ru/20250618/droppery-2023562342.html

Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов

Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов - РИА Новости, 18.06.2025

Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:19:00+03:00

2025-06-18T13:19:00+03:00

2025-06-18T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).Ранее дропперов могли привлечь к ответственности лишь по смежным составам УК РФ и в отдельных случаях, меры ответственности определялись судом в зависимости от обстоятельств каждого дела.Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснётся только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Наказание за совершение данного преступления составит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.За дроповодство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия