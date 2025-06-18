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Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов - РИА Новости, 18.06.2025
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13:19 18.06.2025 (обновлено: 13:21 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/droppery-2023562342.html
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов - РИА Новости, 18.06.2025
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).Ранее дропперов могли привлечь к ответственности лишь по смежным составам УК РФ и в отдельных случаях, меры ответственности определялись судом в зависимости от обстоятельств каждого дела.Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснётся только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Наказание за совершение данного преступления составит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.За дроповодство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов

Совфед одобрил закон об уголовном наказании до трех лет для дропперов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).
Ранее дропперов могли привлечь к ответственности лишь по смежным составам УК РФ и в отдельных случаях, меры ответственности определялись судом в зависимости от обстоятельств каждого дела.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность
17 июня, 15:53
Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснётся только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Наказание за совершение данного преступления составит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.
За дроповодство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.
Российские банкноты - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера
26 мая, 11:43
 
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