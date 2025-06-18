https://ria.ru/20250618/dronov-2023701303.html

Более 6 млрд руб требуется для обновления новгородской электросети

Более 6 млрд руб требуется для обновления новгородской электросети - РИА Новости, 18.06.2025

Более 6 млрд руб требуется для обновления новгородской электросети

Как минимум 6 миллиардов рублей требуется для полной модернизации электросетевого комплекса Новгородской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:52:00+03:00

2025-06-18T20:52:00+03:00

2025-06-18T20:52:00+03:00

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Как минимум 6 миллиардов рублей требуется для полной модернизации электросетевого комплекса Новгородской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Александр Дронов. Он отметил, что, к сожалению, отключение электричества происходит ежегодно из-за непогоды. В регионе сейчас действует программа повышения надежности электросетевого комплекса, которая реализуется ПАО "Россети Северо-Запад" с 2024 по 2026 годы. В рамках первого этапа было закуплено 76 единиц техники, которые позволили энергетикам добираться до труднодоступных мест и выезжать на аварии. Следующий этап - разработка проектно-сметной документации для реконструкции девяти распределительных сетей, которые идут в населенные пункты, чаще всего страдающие от аварийных отключений. Запланирована замена 120 километров сетей. "Изначально программа была рассчитана минимум на 6 миллиардов рублей. В бюджете цифра стоит меньше, поэтому пришлось из общей программы выбирать первоочередные мероприятия… Не так давно встречался с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. И проговаривали о том, что после разработки проектно-сметной документации при условии прохождения государственной экспертизы… коллегами будут изысканы все средства уже на реализацию… За 2027 год нужно будет также включать финансовые средства… Очень важно предусмотреть и индексацию… а это уже плюс 1,5 миллиарда", - сказал Дронов. Он рассчитывает, что экспертиза будет получена уже в августе, и в этом году начнется модернизация девяти линий с последующей реализацией всей программы. Результатом завершения программы должна стать реконструкция 41 единицы распределительных сетей, замена более 750 километров сетей на самонесущие изолированные провода. Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад", сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километров линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/dronov-2023700630.html

https://ria.ru/20250618/reabilitatsiya-2023699381.html

новгородская область

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новгородская область