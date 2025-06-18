https://ria.ru/20250618/dronov-2023700346.html

Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб

Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025

Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб

Ориентировочная стоимость кардиоцентра, который планируется построить в Великом Новгороде к 2030 году, составляет 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:47:00+03:00

2025-06-18T20:47:00+03:00

2025-06-18T20:47:00+03:00

россия

новгородская область

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3135fb76ded9e378fb37c5cbf2efd3b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ориентировочная стоимость кардиоцентра, который планируется построить в Великом Новгороде к 2030 году, составляет 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Он уточнил, что проектирование и строительство кардиоцентра планируется осуществлять в рамках комплексной государственной программы РФ "Строительство" за счет средств федерального и областного бюджетов. Планируемые сроки реализации проекта - 2025-2030 годы. "Это наш один из приоритетных проектов. Мы до конца июня заканчиваем разработку необходимых обоснований… Следующий этап – это разработка проектно-сметной документации и непосредственно начало строительства. Мы рассчитываем, что до конца текущего года мы заключим уже контракт на разработку ПСД и на продолжение строительно-монтажных работ… Предельная стоимость строительства, определенная министерством здравоохранения Новгородской области, составляет 6 миллиардов руб. Окончательная стоимость будет определена по результатам проверки государственной экспертизы", - рассказал Дронов. Кардиоцентр планируется построить на базе Новгородской областной больницы. Новое шестиэтажное здание площадью более 14,5 тысячи квадратных метров с больницей будет связывать подземный переход. В кардиоцентре будет операционный блок с блоком реанимации и интенсивной терапии на 20 коек, круглосуточный стационар на 138 коек. Благодаря строительству кардиоцентра в регионе будет создана единая кардиослужба. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/reabilitatsiya-2023699381.html

https://ria.ru/20250618/seliger-2023687587.html

россия

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новгородская область, великий новгород