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Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025
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20:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/dronov-2023700346.html
Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб
Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025
Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб
Ориентировочная стоимость кардиоцентра, который планируется построить в Великом Новгороде к 2030 году, составляет 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:47:00+03:00
2025-06-18T20:47:00+03:00
россия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ориентировочная стоимость кардиоцентра, который планируется построить в Великом Новгороде к 2030 году, составляет 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Он уточнил, что проектирование и строительство кардиоцентра планируется осуществлять в рамках комплексной государственной программы РФ "Строительство" за счет средств федерального и областного бюджетов. Планируемые сроки реализации проекта - 2025-2030 годы. "Это наш один из приоритетных проектов. Мы до конца июня заканчиваем разработку необходимых обоснований… Следующий этап – это разработка проектно-сметной документации и непосредственно начало строительства. Мы рассчитываем, что до конца текущего года мы заключим уже контракт на разработку ПСД и на продолжение строительно-монтажных работ… Предельная стоимость строительства, определенная министерством здравоохранения Новгородской области, составляет 6 миллиардов руб. Окончательная стоимость будет определена по результатам проверки государственной экспертизы", - рассказал Дронов. Кардиоцентр планируется построить на базе Новгородской областной больницы. Новое шестиэтажное здание площадью более 14,5 тысячи квадратных метров с больницей будет связывать подземный переход. В кардиоцентре будет операционный блок с блоком реанимации и интенсивной терапии на 20 коек, круглосуточный стационар на 138 коек. Благодаря строительству кардиоцентра в регионе будет создана единая кардиослужба. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/reabilitatsiya-2023699381.html
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россия, новгородская область, великий новгород
Россия, Новгородская область, Великий Новгород
Строительство нового новгородского кардиоцентра может обойтись в 6 млрд руб

Дронов: новый кардиоцентр в Великом Новгороде может обойтись в 6 млрд руб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ориентировочная стоимость кардиоцентра, который планируется построить в Великом Новгороде к 2030 году, составляет 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что проектирование и строительство кардиоцентра планируется осуществлять в рамках комплексной государственной программы РФ "Строительство" за счет средств федерального и областного бюджетов. Планируемые сроки реализации проекта - 2025-2030 годы.
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"Это наш один из приоритетных проектов. Мы до конца июня заканчиваем разработку необходимых обоснований… Следующий этап – это разработка проектно-сметной документации и непосредственно начало строительства. Мы рассчитываем, что до конца текущего года мы заключим уже контракт на разработку ПСД и на продолжение строительно-монтажных работ… Предельная стоимость строительства, определенная министерством здравоохранения Новгородской области, составляет 6 миллиардов руб. Окончательная стоимость будет определена по результатам проверки государственной экспертизы", - рассказал Дронов.
Кардиоцентр планируется построить на базе Новгородской областной больницы. Новое шестиэтажное здание площадью более 14,5 тысячи квадратных метров с больницей будет связывать подземный переход. В кардиоцентре будет операционный блок с блоком реанимации и интенсивной терапии на 20 коек, круглосуточный стационар на 138 коек. Благодаря строительству кардиоцентра в регионе будет создана единая кардиослужба.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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