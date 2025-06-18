https://ria.ru/20250618/dolgenkoe-2023539250.html
ВС России освободили Долгенькое в Харьковской области
ВС России освободили Долгенькое в Харьковской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России освободили Долгенькое в Харьковской области
Группировка войск "Запад" освободила Долгенькое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:02:00+03:00
2025-06-18T12:02:00+03:00
2025-06-18T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Долгенькое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023452909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Долгенькое в Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении Долгенького в Харьковской области