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Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений - РИА Новости, 18.06.2025
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04:29 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/dogovor-2023456267.html
Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений
Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений - РИА Новости, 18.06.2025
Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений
Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами и назначении... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:29:00+03:00
2025-06-18T04:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами и назначении новых верховных комиссаров, сообщает правительство Канады. Встреча премьер-министров прошла в рамках саммита Большой семерки (G7), который состоялся в Канаде с 15 по 17 июня. "Премьер-министр Карни и премьер-министр Моди подчеркнули важность отношений между Канадой и Индией, которые строятся на взаимном уважении, верховенстве закона и приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности. Лидеры двух стран договорились назначить новых верховных комиссаров, чтобы обеспечить регулярное обслуживание граждан и предприятий в обеих странах", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского премьера. Отмечается, что лидеры обсудили перспективы партнерства в сфере экономического роста и энергетики. Они также рассмотрели возможности для более тесного взаимодействия в таких областях, как цифровая трансформация, продовольственная безопасность и ключевые полезные ископаемые. С прошлого года должности верховных комиссаров в отношениях между Индией и Канадой остаются вакантными. Это произошло после того, как Канада выслала шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, в связи с предполагаемой "целенаправленной кампанией против канадских граждан", которую, по мнению полиции, вели агенты, связанные с правительством Индии. В ответ на эти действия Индия также выслала шесть канадских дипломатов и отвергла все обвинения.
https://ria.ru/20250616/indija-2023225959.html
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в мире, канада, индия, нарендра моди, марк карни, g7
В мире, Канада, Индия, Нарендра Моди, Марк Карни, G7
Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений

Канада и Индия договорились о возобновлении дипломатических связей

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами и назначении новых верховных комиссаров, сообщает правительство Канады.
Встреча премьер-министров прошла в рамках саммита Большой семерки (G7), который состоялся в Канаде с 15 по 17 июня.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Индия изучает планы строительства канала для отвода рек, текущих в Пакистан
16 июня, 23:58
"Премьер-министр Карни и премьер-министр Моди подчеркнули важность отношений между Канадой и Индией, которые строятся на взаимном уважении, верховенстве закона и приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности. Лидеры двух стран договорились назначить новых верховных комиссаров, чтобы обеспечить регулярное обслуживание граждан и предприятий в обеих странах", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского премьера.
Отмечается, что лидеры обсудили перспективы партнерства в сфере экономического роста и энергетики. Они также рассмотрели возможности для более тесного взаимодействия в таких областях, как цифровая трансформация, продовольственная безопасность и ключевые полезные ископаемые.
С прошлого года должности верховных комиссаров в отношениях между Индией и Канадой остаются вакантными. Это произошло после того, как Канада выслала шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, в связи с предполагаемой "целенаправленной кампанией против канадских граждан", которую, по мнению полиции, вели агенты, связанные с правительством Индии. В ответ на эти действия Индия также выслала шесть канадских дипломатов и отвергла все обвинения.
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2 июня, 14:27
 
В миреКанадаИндияНарендра МодиМарк КарниG7
 
 
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