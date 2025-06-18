https://ria.ru/20250618/dogovor-2023456267.html

Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений

Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений - РИА Новости, 18.06.2025

Канада и Индия договорились о возобновлении дипотношений

Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами и назначении... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:29:00+03:00

2025-06-18T04:29:00+03:00

2025-06-18T04:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами и назначении новых верховных комиссаров, сообщает правительство Канады. Встреча премьер-министров прошла в рамках саммита Большой семерки (G7), который состоялся в Канаде с 15 по 17 июня. "Премьер-министр Карни и премьер-министр Моди подчеркнули важность отношений между Канадой и Индией, которые строятся на взаимном уважении, верховенстве закона и приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности. Лидеры двух стран договорились назначить новых верховных комиссаров, чтобы обеспечить регулярное обслуживание граждан и предприятий в обеих странах", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского премьера. Отмечается, что лидеры обсудили перспективы партнерства в сфере экономического роста и энергетики. Они также рассмотрели возможности для более тесного взаимодействия в таких областях, как цифровая трансформация, продовольственная безопасность и ключевые полезные ископаемые. С прошлого года должности верховных комиссаров в отношениях между Индией и Канадой остаются вакантными. Это произошло после того, как Канада выслала шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, в связи с предполагаемой "целенаправленной кампанией против канадских граждан", которую, по мнению полиции, вели агенты, связанные с правительством Индии. В ответ на эти действия Индия также выслала шесть канадских дипломатов и отвергла все обвинения.

https://ria.ru/20250616/indija-2023225959.html

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в мире, канада, индия, нарендра моди, марк карни, g7