https://ria.ru/20250618/chs-2023489896.html
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 18.06.2025
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
Режим ЧС введен в девяти округах Херсонской области, где из-за засухи посевы погибли на площади более 50 тысяч гектар, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:49:00+03:00
2025-06-18T09:49:00+03:00
2025-06-18T10:19:00+03:00
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в девяти округах Херсонской области, где из-за засухи посевы погибли на площади более 50 тысяч гектар, сообщила пресс-служба администрации области."В Херсонской области из-за недостаточного уровня выпавших за последние 6 месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что почвенная засуха уже привела к гибели посевов, предварительно, на площади более 50 тысяч гектар."Зона чрезвычайной ситуации определена в следующих муниципальных образованиях Херсонской области: Генический муниципальный округ; Нижнесерогозский муниципальный округ; Алешкинский муниципальный округ; Каховский муниципальный округ; Ивановский муниципальный округ; Чаплынский муниципальный округ; Новотроицкий муниципальный округ; Верхнерогачикский муниципальный округ; Великолепетихский муниципальный округ", - рассказали в администрации.По данным администрации, введение режима ЧС позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области аномальным природным явлением, и принять оптимальные решения для ликвидации его последствий.
https://ria.ru/20250324/semena-2006983771.html
https://ria.ru/20250514/urozhay-2016944696.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в девяти округах Херсонской области, где из-за засухи посевы погибли на площади более 50 тысяч гектар, сообщила пресс-служба администрации области.
"В Херсонской области
из-за недостаточного уровня выпавших за последние 6 месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что почвенная засуха уже привела к гибели посевов, предварительно, на площади более 50 тысяч гектар.
"Зона чрезвычайной ситуации определена в следующих муниципальных образованиях Херсонской области: Генический муниципальный округ; Нижнесерогозский муниципальный округ; Алешкинский муниципальный округ; Каховский муниципальный округ; Ивановский муниципальный округ; Чаплынский муниципальный округ; Новотроицкий муниципальный округ; Верхнерогачикский муниципальный округ; Великолепетихский муниципальный округ", - рассказали в администрации.
По данным администрации, введение режима ЧС позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области аномальным природным явлением, и принять оптимальные решения для ликвидации его последствий.