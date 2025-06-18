https://ria.ru/20250618/chs-2023489896.html

В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 18.06.2025

В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС введен в девяти округах Херсонской области, где из-за засухи посевы погибли на площади более 50 тысяч гектар, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:49:00+03:00

2025-06-18T09:49:00+03:00

2025-06-18T10:19:00+03:00

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в девяти округах Херсонской области, где из-за засухи посевы погибли на площади более 50 тысяч гектар, сообщила пресс-служба администрации области."В Херсонской области из-за недостаточного уровня выпавших за последние 6 месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что почвенная засуха уже привела к гибели посевов, предварительно, на площади более 50 тысяч гектар."Зона чрезвычайной ситуации определена в следующих муниципальных образованиях Херсонской области: Генический муниципальный округ; Нижнесерогозский муниципальный округ; Алешкинский муниципальный округ; Каховский муниципальный округ; Ивановский муниципальный округ; Чаплынский муниципальный округ; Новотроицкий муниципальный округ; Верхнерогачикский муниципальный округ; Великолепетихский муниципальный округ", - рассказали в администрации.По данным администрации, введение режима ЧС позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области аномальным природным явлением, и принять оптимальные решения для ликвидации его последствий.

https://ria.ru/20250324/semena-2006983771.html

https://ria.ru/20250514/urozhay-2016944696.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия