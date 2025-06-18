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В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута - РИА Новости, 18.06.2025
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00:00 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/chp-2023442159.html
В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута
В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута - РИА Новости, 18.06.2025
В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута
Режим ЧС введен на территории Центральной городской больницы Ульяновска из-за разлива мазута объемом 5,2 тонны, в результате произошедшего пострадавших и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:00:00+03:00
2025-06-18T00:00:00+03:00
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Центральной городской больницы Ульяновска из-за разлива мазута объемом 5,2 тонны, в результате произошедшего пострадавших и эвакуированных нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Ульяновской области. "В 16.00 мск проведено заседание КЧС и ОПБ (Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - ред.) объекта, на котором установлено, что произошел разлив мазута на площади около 200 квадратных метров с заглублениями и в общем объеме 5,2 тонны, приняты решения по смене режима функционирования на "Чрезвычайная ситуация" и установлению объектового уровня реагирования", - сообщила собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что речь идет о Центральной городской клинической больнице Ульяновска. Пострадавших и эвакуированных нет, больница работает в прежнем режиме. В Telegram-канале регионального минздрава сообщается, что после обильных дождей произошел выход на поверхность вещества, похожего на мазут. На место вызвали сотрудников городского управления гражданской защиты, территорию разлива огородили. Угрозы жизни и здоровью пациентов и медперсонала нет.
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута

В Центральной городской больнице Ульяновска ввели режим ЧС из-за разлива мазута

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Центральной городской больницы Ульяновска из-за разлива мазута объемом 5,2 тонны, в результате произошедшего пострадавших и эвакуированных нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Ульяновской области.
"В 16.00 мск проведено заседание КЧС и ОПБ (Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - ред.) объекта, на котором установлено, что произошел разлив мазута на площади около 200 квадратных метров с заглублениями и в общем объеме 5,2 тонны, приняты решения по смене режима функционирования на "Чрезвычайная ситуация" и установлению объектового уровня реагирования", - сообщила собеседница агентства.
В ведомстве уточнили, что речь идет о Центральной городской клинической больнице Ульяновска. Пострадавших и эвакуированных нет, больница работает в прежнем режиме.
В Telegram-канале регионального минздрава сообщается, что после обильных дождей произошел выход на поверхность вещества, похожего на мазут. На место вызвали сотрудников городского управления гражданской защиты, территорию разлива огородили. Угрозы жизни и здоровью пациентов и медперсонала нет.
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