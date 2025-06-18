https://ria.ru/20250618/chp-2023442159.html

В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута

В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута - РИА Новости, 18.06.2025

В Ульяновске ввели режим ЧС из-за разлива мазута

Режим ЧС введен на территории Центральной городской больницы Ульяновска из-за разлива мазута объемом 5,2 тонны, в результате произошедшего пострадавших и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:00:00+03:00

2025-06-18T00:00:00+03:00

2025-06-18T00:00:00+03:00

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Центральной городской больницы Ульяновска из-за разлива мазута объемом 5,2 тонны, в результате произошедшего пострадавших и эвакуированных нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Ульяновской области. "В 16.00 мск проведено заседание КЧС и ОПБ (Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - ред.) объекта, на котором установлено, что произошел разлив мазута на площади около 200 квадратных метров с заглублениями и в общем объеме 5,2 тонны, приняты решения по смене режима функционирования на "Чрезвычайная ситуация" и установлению объектового уровня реагирования", - сообщила собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что речь идет о Центральной городской клинической больнице Ульяновска. Пострадавших и эвакуированных нет, больница работает в прежнем режиме. В Telegram-канале регионального минздрава сообщается, что после обильных дождей произошел выход на поверхность вещества, похожего на мазут. На место вызвали сотрудников городского управления гражданской защиты, территорию разлива огородили. Угрозы жизни и здоровью пациентов и медперсонала нет.

https://ria.ru/20250606/sochi-2021344674.html

ульяновск

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область