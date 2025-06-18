Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ
Сальдо: при обстрелах и атаках дронов ВСУ в Херсонской области погиб человек
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов и атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки на левобережье Херсонской области в результате украинских обстрелов и атак дронов погиб один человек, трое получили ранения. Противник целенаправленно бил по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, продолжая террор мирного населения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
В частности, по его словам, в селе Коробки, при атаке дроном грузового автомобиля, погиб мужчина 1982 года рождения. Один мужчина ранен в Алешках, еще двое - в селе Калиновка, все пострадавшие госпитализированы.
Сальдо также подчеркнул, что обстрелы ВСУ спровоцировали лесные пожары и возгорание сухой травы в Голопристанском округе, огонь ликвидирован на площади более 12 гектаров.
"Обстрелами повреждены линии электропередачи в Горностаевке, Голой Пристани и Новой Каховке. Более 10 тысяч жителей оставались без света - энергоснабжение восстановлено оперативно", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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