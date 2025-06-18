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Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
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18:16 18.06.2025
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Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ
Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ
Один человек погиб, трое получили ранения в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов и атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:16:00+03:00
2025-06-18T18:16:00+03:00
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов и атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки на левобережье Херсонской области в результате украинских обстрелов и атак дронов погиб один человек, трое получили ранения. Противник целенаправленно бил по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, продолжая террор мирного населения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, в селе Коробки, при атаке дроном грузового автомобиля, погиб мужчина 1982 года рождения. Один мужчина ранен в Алешках, еще двое - в селе Калиновка, все пострадавшие госпитализированы. Сальдо также подчеркнул, что обстрелы ВСУ спровоцировали лесные пожары и возгорание сухой травы в Голопристанском округе, огонь ликвидирован на площади более 12 гектаров. "Обстрелами повреждены линии электропередачи в Горностаевке, Голой Пристани и Новой Каховке. Более 10 тысяч жителей оставались без света - энергоснабжение восстановлено оперативно", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Херсонской области погиб при обстрелах ВСУ

Сальдо: при обстрелах и атаках дронов ВСУ в Херсонской области погиб человек

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов и атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки на левобережье Херсонской области в результате украинских обстрелов и атак дронов погиб один человек, трое получили ранения. Противник целенаправленно бил по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, продолжая террор мирного населения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
В частности, по его словам, в селе Коробки, при атаке дроном грузового автомобиля, погиб мужчина 1982 года рождения. Один мужчина ранен в Алешках, еще двое - в селе Калиновка, все пострадавшие госпитализированы.
Сальдо также подчеркнул, что обстрелы ВСУ спровоцировали лесные пожары и возгорание сухой травы в Голопристанском округе, огонь ликвидирован на площади более 12 гектаров.
"Обстрелами повреждены линии электропередачи в Горностаевке, Голой Пристани и Новой Каховке. Более 10 тысяч жителей оставались без света - энергоснабжение восстановлено оперативно", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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