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"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью

"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью - РИА Новости, 18.06.2025

"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:35:00+03:00

2025-06-18T17:35:00+03:00

2025-06-18T17:35:00+03:00

россия

технологии

сергей анохин

билайн

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке, сообщает пресс-служба "Билайна".Такой формат позволит "Билайну" обсуживать клиентов, которые проживают на географически удаленных территориях.Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможно благодаря установке спутниковых абонентских терминалов "Бюро 1440" на базовые станции оператора, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи. Договор ориентирован на использование сервиса "Бюро 1440" на более чем 440 наземных станциях "Билайн", а также дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам оператора.Сотрудничество с "Бюро 1440" в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии "Билайна" и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях, где возможности традиционных каналов связи ограничены. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений."Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с "Бюро 1440", мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Он добавил, что это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов — часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов."Совместный проект с "Билайном" показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку", — приводит пресс-служба слова генерального директора "ИКС Холдинга" Алексея Шелобкова.Он указал, что в результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, технологии, сергей анохин, билайн