Рейтинг@Mail.ru
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/byuro-2023641073.html
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью - РИА Новости, 18.06.2025
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью
Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:35:00+03:00
2025-06-18T17:35:00+03:00
россия
технологии
сергей анохин
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c1036cd159eed1c15646127b77e21d1.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке, сообщает пресс-служба "Билайна".Такой формат позволит "Билайну" обсуживать клиентов, которые проживают на географически удаленных территориях.Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможно благодаря установке спутниковых абонентских терминалов "Бюро 1440" на базовые станции оператора, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи. Договор ориентирован на использование сервиса "Бюро 1440" на более чем 440 наземных станциях "Билайн", а также дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам оператора.Сотрудничество с "Бюро 1440" в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии "Билайна" и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях, где возможности традиционных каналов связи ограничены. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений."Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с "Бюро 1440", мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Он добавил, что это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов — часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов."Совместный проект с "Билайном" показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку", — приводит пресс-служба слова генерального директора "ИКС Холдинга" Алексея Шелобкова.Он указал, что в результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640946_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b59debeb3bb3932a8da085352be9ee01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, сергей анохин, билайн
Россия, Технологии, Сергей Анохин, Билайн
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью

"Бюро 1440" наладит спутниковую связь нового поколения на станциях "Билайна"

© Фото представлено пресс-службой "Билайна""Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью
Бюро 1440 обеспечит наземные станции Билайна спутниковой связью - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото представлено пресс-службой "Билайна"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке, сообщает пресс-служба "Билайна".
Такой формат позволит "Билайну" обсуживать клиентов, которые проживают на географически удаленных территориях.
Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможно благодаря установке спутниковых абонентских терминалов "Бюро 1440" на базовые станции оператора, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи. Договор ориентирован на использование сервиса "Бюро 1440" на более чем 440 наземных станциях "Билайн", а также дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам оператора.
Сотрудничество с "Бюро 1440" в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии "Билайна" и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях, где возможности традиционных каналов связи ограничены. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений.
"Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с "Бюро 1440", мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
Он добавил, что это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов — часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов.
"Совместный проект с "Билайном" показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку", — приводит пресс-служба слова генерального директора "ИКС Холдинга" Алексея Шелобкова.
Он указал, что в результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
РоссияТехнологииСергей АнохинБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала