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Совфед одобрил поправки в бюджет - РИА Новости, 18.06.2025
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11:14 18.06.2025 (обновлено: 11:16 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023518852.html
Совфед одобрил поправки в бюджет
Совфед одобрил поправки в бюджет - РИА Новости, 18.06.2025
Совфед одобрил поправки в бюджет
Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей.Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250612/minoborony-2022511484.html
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россия, совет федерации рф, экономика
Россия, Совет Федерации РФ, Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет

Совфед одобрил изменения параметров российского бюджета на 2025 год

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей.
Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.
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Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.
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