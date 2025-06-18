https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023518852.html

Совфед одобрил поправки в бюджет

Совфед одобрил поправки в бюджет - РИА Новости, 18.06.2025

Совфед одобрил поправки в бюджет

Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:14:00+03:00

2025-06-18T11:14:00+03:00

2025-06-18T11:16:00+03:00

россия

совет федерации рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018226449_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ac26ecd4d97f042d92fcf12d9df9b169.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей.Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250612/minoborony-2022511484.html

https://ria.ru/20250616/volodin-2023065657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, экономика