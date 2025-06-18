https://ria.ru/20250618/bryanskaya-2023529727.html

В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском

В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 18.06.2025

В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском

В стационарах находятся шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, у всех состояние средней или легкой степени тяжести, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:32:00+03:00

2025-06-18T11:32:00+03:00

2025-06-18T11:42:00+03:00

брянская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В стационарах находятся шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, у всех состояние средней или легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."В стационарах сейчас остаются 6 пострадавших, в том числе двое детей. Все они идут на поправку. У всех состояние средней или легкой степени тяжести. Часть из них уже готовится к выписке", - сказал Кузнецов.Он добавил, что из стационаров выписано 64 человека, в том числе двое детей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.

https://ria.ru/20250605/kiev-2021067586.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия