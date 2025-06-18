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В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 18.06.2025
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11:32 18.06.2025 (обновлено: 11:42 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/bryanskaya-2023529727.html
В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском
В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 18.06.2025
В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском
В стационарах находятся шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, у всех состояние средней или легкой степени тяжести, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:32:00+03:00
2025-06-18T11:42:00+03:00
брянская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В стационарах находятся шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, у всех состояние средней или легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."В стационарах сейчас остаются 6 пострадавших, в том числе двое детей. Все они идут на поправку. У всех состояние средней или легкой степени тяжести. Часть из них уже готовится к выписке", - сказал Кузнецов.Он добавил, что из стационаров выписано 64 человека, в том числе двое детей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
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брянская область
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП под Брянском

В больницах остаются шесть пострадавших при ЧП с поездом под Брянском

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В стационарах находятся шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, у всех состояние средней или легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"В стационарах сейчас остаются 6 пострадавших, в том числе двое детей. Все они идут на поправку. У всех состояние средней или легкой степени тяжести. Часть из них уже готовится к выписке", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что из стационаров выписано 64 человека, в том числе двое детей.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
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