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Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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21:53 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ
Логистический парк с рекордной по величине площадью в сто гектаров появится в Удмуртии, соглашение о поддержке проекта заключили на площадке Петербургского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:53:00+03:00
2025-06-18T21:53:00+03:00
ижевск
александр бречалов
завьяловский район
санкт-петербург
коммерческая недвижимость
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Логистический парк с рекордной по величине площадью в сто гектаров появится в Удмуртии, соглашение о поддержке проекта заключили на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Логистический парк площадью в 100 гектаров появится в Удмуртии. Соглашение о поддержке этого проекта подписали с директором компании "М7 Парк В1" Николаем Митрофановым. Новый центр заработает возле Малой Веньи. Здесь короткое логистическое плечо – всего 3 километра от Ижевска, у трассы. На одной площадке будет несколько складов - для крупных федеральных торговых сетей и маркетплейсов",- сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. В его пресс-службе уточнили, что цель соглашения – поддержка инвестиционных проектов, запущенных на территории республики, создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечение новых компаний в Удмуртию. Это соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. По данным пресс-службы, новый центр расположится в деревне Малая Венья Завьяловского района. Здесь на одной площадке построят несколько помещений, которые будут сдаваться в долгосрочную аренду крупным федеральным торговым сетям или маркетплейсам. Площадь первых двух объектов составит 127 000 квадратных метров. "Это первый для Удмуртии подобный проект. Будущий логистический центр можно сравнить с коттеджным поселком, в котором комфортно будут соседствовать сразу несколько федеральных торговых сетей и маркетплейсов. По предварительным расчётам, площадка даст 4 тысячи новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в первые два объекта на территории парка составит около 9 миллиардов рублей. В перспективе ближайших пяти-семи лет на территории логоцентра будет построено до шести современных складских помещений",- приводятся слова Бречалова. Он добавил, что соглашение подразумевает всестороннюю поддержку со стороны республики. Например, по результату рассмотрения заявок в министерстве экономики будет запущена процедура возмещения затрат на инфраструктуру. Власти региона рассказали, что распределительно-логистическому центру будет присвоен класс А, что подразумевает самый высокий уровень организации складских площадей. Это включает оснащение электроэнергией, инженерными коммуникациями, водоснабжением, подъездной инфраструктурой. Большие парковочные зоны позволят одновременно принимать и отгружать товары. "Всех резидентов нового логистического парка будет объединять единый дизайн-код, инфраструктура и одна управляющая компания. Кроме того, у парка уникальное местоположение. Короткое логистическое плечо – всего 3 километра от границы с Ижевском – будет конкурентным преимуществом наших резидентов. Парк расположен на федеральной трассе, что значительно упростит доставку товаров", - цитирует пресс-служба Митрофанова. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ижевск
завьяловский район
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ижевск, александр бречалов, завьяловский район, санкт-петербург, коммерческая недвижимость
Ижевск, Александр Бречалов, Завьяловский район, Санкт-Петербург, Коммерческая недвижимость
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ

Бречалов: соглашение о логистическом парке в 100 га в Удмуртии заключали на ПМЭФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Логистический парк с рекордной по величине площадью в сто гектаров появится в Удмуртии, соглашение о поддержке проекта заключили на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Логистический парк площадью в 100 гектаров появится в Удмуртии. Соглашение о поддержке этого проекта подписали с директором компании "М7 Парк В1" Николаем Митрофановым. Новый центр заработает возле Малой Веньи. Здесь короткое логистическое плечо – всего 3 километра от Ижевска, у трассы. На одной площадке будет несколько складов - для крупных федеральных торговых сетей и маркетплейсов",- сообщил Бречалов в своём Telegram-канале.
В его пресс-службе уточнили, что цель соглашения – поддержка инвестиционных проектов, запущенных на территории республики, создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечение новых компаний в Удмуртию. Это соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
По данным пресс-службы, новый центр расположится в деревне Малая Венья Завьяловского района. Здесь на одной площадке построят несколько помещений, которые будут сдаваться в долгосрочную аренду крупным федеральным торговым сетям или маркетплейсам. Площадь первых двух объектов составит 127 000 квадратных метров.
"Это первый для Удмуртии подобный проект. Будущий логистический центр можно сравнить с коттеджным поселком, в котором комфортно будут соседствовать сразу несколько федеральных торговых сетей и маркетплейсов. По предварительным расчётам, площадка даст 4 тысячи новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в первые два объекта на территории парка составит около 9 миллиардов рублей. В перспективе ближайших пяти-семи лет на территории логоцентра будет построено до шести современных складских помещений",- приводятся слова Бречалова.
Он добавил, что соглашение подразумевает всестороннюю поддержку со стороны республики. Например, по результату рассмотрения заявок в министерстве экономики будет запущена процедура возмещения затрат на инфраструктуру.
Власти региона рассказали, что распределительно-логистическому центру будет присвоен класс А, что подразумевает самый высокий уровень организации складских площадей. Это включает оснащение электроэнергией, инженерными коммуникациями, водоснабжением, подъездной инфраструктурой. Большие парковочные зоны позволят одновременно принимать и отгружать товары.
"Всех резидентов нового логистического парка будет объединять единый дизайн-код, инфраструктура и одна управляющая компания. Кроме того, у парка уникальное местоположение. Короткое логистическое плечо – всего 3 километра от границы с Ижевском – будет конкурентным преимуществом наших резидентов. Парк расположен на федеральной трассе, что значительно упростит доставку товаров", - цитирует пресс-служба Митрофанова.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ИжевскАлександр БречаловЗавьяловский районСанкт-ПетербургКоммерческая недвижимость
 
 
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