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Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:30 18.06.2025 (обновлено: 17:31 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/biznes-2023642591.html
Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране
Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране
Евросоюз не дал ничего, кроме кредитной кабалы для Молдавии, бизнесмены республики ждут возвращения на российский рынок, заявил депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:30:00+03:00
2025-06-18T17:31:00+03:00
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экономика
молдавия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз не дал ничего, кроме кредитной кабалы для Молдавии, бизнесмены республики ждут возвращения на российский рынок, заявил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску. "Наш бизнес действительно встал на паузу в отношениях с Российской Федерацией и странами СНГ, но мы неоднократно слышали, что бизнесмены ждут возвращения на привычные рынки, которые хорошо помнят наши бренды и продукцию, которые не нуждаются в рекламе и которые всегда с удовольствием покупали и в России, и в странах СНГ", - сказал Фотеску в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. Он добавил, что Евросоюз ничего не дал Молдавии, кроме "кредитной кабалы". По мнению депутата, она настолько затягивает, что ни о каком вложении инвестиций и инвестиционной привлекательности в Молдове речи не идет. Фотеску считает, что для восстановления бизнес-отношений необходим диалог среди представителей этих кругов. "Я хочу, чтобы все поняли, в какой тяжелейшей ситуации находится бизнес в республике Молдове. Тяжелейшей - это не просто фраза. Государство не просто бросило бизнес республики Молдовы под европейский каток, но еще и чинит препятствия. Прессинг идет по всем фронтам", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, молдавия, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Молдавия, Россия
Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране

Депутат Фотеску: бизнесмены Молдавии ждут возвращения на российский рынок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Фотеску на ПМЭФ-2025
Вадим Фотеску на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вадим Фотеску на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз не дал ничего, кроме кредитной кабалы для Молдавии, бизнесмены республики ждут возвращения на российский рынок, заявил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску.
"Наш бизнес действительно встал на паузу в отношениях с Российской Федерацией и странами СНГ, но мы неоднократно слышали, что бизнесмены ждут возвращения на привычные рынки, которые хорошо помнят наши бренды и продукцию, которые не нуждаются в рекламе и которые всегда с удовольствием покупали и в России, и в странах СНГ", - сказал Фотеску в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
Он добавил, что Евросоюз ничего не дал Молдавии, кроме "кредитной кабалы". По мнению депутата, она настолько затягивает, что ни о каком вложении инвестиций и инвестиционной привлекательности в Молдове речи не идет.
Фотеску считает, что для восстановления бизнес-отношений необходим диалог среди представителей этих кругов.
"Я хочу, чтобы все поняли, в какой тяжелейшей ситуации находится бизнес в республике Молдове. Тяжелейшей - это не просто фраза. Государство не просто бросило бизнес республики Молдовы под европейский каток, но еще и чинит препятствия. Прессинг идет по всем фронтам", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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