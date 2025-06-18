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Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране

Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране - РИА Новости, 18.06.2025

Молдавский депутат рассказал о ситуации с бизнесом в стране

Евросоюз не дал ничего, кроме кредитной кабалы для Молдавии, бизнесмены республики ждут возвращения на российский рынок, заявил депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:30:00+03:00

2025-06-18T17:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз не дал ничего, кроме кредитной кабалы для Молдавии, бизнесмены республики ждут возвращения на российский рынок, заявил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску. "Наш бизнес действительно встал на паузу в отношениях с Российской Федерацией и странами СНГ, но мы неоднократно слышали, что бизнесмены ждут возвращения на привычные рынки, которые хорошо помнят наши бренды и продукцию, которые не нуждаются в рекламе и которые всегда с удовольствием покупали и в России, и в странах СНГ", - сказал Фотеску в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. Он добавил, что Евросоюз ничего не дал Молдавии, кроме "кредитной кабалы". По мнению депутата, она настолько затягивает, что ни о каком вложении инвестиций и инвестиционной привлекательности в Молдове речи не идет. Фотеску считает, что для восстановления бизнес-отношений необходим диалог среди представителей этих кругов. "Я хочу, чтобы все поняли, в какой тяжелейшей ситуации находится бизнес в республике Молдове. Тяжелейшей - это не просто фраза. Государство не просто бросило бизнес республики Молдовы под европейский каток, но еще и чинит препятствия. Прессинг идет по всем фронтам", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, молдавия, россия