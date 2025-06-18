https://ria.ru/20250618/biznes-2023596413.html

Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса

Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса - РИА Новости, 18.06.2025

Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса

Возвращение иностранных компаний на рынок Союзного государства (СГ) России и Белоруссии возможно только при условии равных кредитных возможностей, заявил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Возвращение иностранных компаний на рынок Союзного государства (СГ) России и Белоруссии возможно только при условии равных кредитных возможностей, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев. "Вопрос надо ставить не в плоскости "пускать или не пускать", а скорее в плоскости создать хотя бы равные условия для наших компаний с точки зрения доступа к кредитным ресурсам… Мы сохраняем открытую рыночную экономику, мы не участвуем в торговых войнах путем эскалации импортного тарифа в нарушение всех норм международного торгового права. И вопрос возвращения иностранных компаний - это, скорее, вопрос сегодня конкурентоспособности", - сказал Глазьев , выступая на сессии "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что законодательных барьеров со стороны Союзного государства в отличие от "западных бывших партнеров" нет, однако необходимо защитить собственные интересы с помощью вынесения штрафов компаниям, покинувшим рынок. "Я считаю, что мы должны сохранить правовое государство и все те правовые формы, которые обеспечивают защиту наших интересов, включая вынесение штрафов в отношении тех недобросовестных компаний, которые покинули рынок, нарушив все свои обязательства", - сказал Глазьев. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет заинтересована в возвращении зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с соблюдением всех правил. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров. ПМЭФ проходит 18-21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.

https://ria.ru/20250618/vozvraschenie-2023570318.html

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экономика, россия, белоруссия, сергей глазьев, дмитрий песков, госдума рф