https://ria.ru/20250618/bilayn-2023510538.html

"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО

"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО - РИА Новости, 18.06.2025

"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО

Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что VEGA является отечественной платформой класса "Системы управления процессами и ресурсами организации"... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:00:00+03:00

2025-06-18T14:00:00+03:00

2025-06-18T14:00:00+03:00

экономика

россия

билайн

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_8b1835def1e73bb40b440baf00222cf3.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что VEGA является отечественной платформой класса "Системы управления процессами и ресурсами организации" (ERP, CRM, ECM и другое), сообщает пресс-служба "Билайна".VEGA создана для упрощенного управления облачной инфраструктурой beeline cloud 2.0 и быстрой разработки IaaS/PaaS-решений с низким порогом входа. Основные цели платформы — сделать создание и управление виртуальными ресурсами IaaS проще и быстрее, предоставить гибкую основу для подключения PaaS-сервисов, а также интегрировать ресурсы (виртуальные машины, сети, хранилища) в проектах, распределяя их по разным дата-центрам.Ключевая задача платформы — дать пользователям возможность самостоятельно выделять и настраивать нужные ресурсы через удобный веб-интерфейс, API или Terraform в рамках заданных лимитов, обеспечивая прозрачное управление инфраструктурой.Функционально VEGA позволяет управлять виртуальными серверами, контролировать доступ, вести аудит действий, легко масштабировать множество ресурсов, а также поддерживает принципы cloud-native: отказоустойчивость, автоматическое масштабирование и работу через доменные имена (FQDN)."Регистрация VEGA в реестре Минцифры — важный этап верификации нашей разработки", - прокомментировал заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, билайн, технологии