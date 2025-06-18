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"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО - РИА Новости, 18.06.2025
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14:00 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/bilayn-2023510538.html
"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО
"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО - РИА Новости, 18.06.2025
"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО
Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что VEGA является отечественной платформой класса "Системы управления процессами и ресурсами организации"... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:00:00+03:00
2025-06-18T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что VEGA является отечественной платформой класса "Системы управления процессами и ресурсами организации" (ERP, CRM, ECM и другое), сообщает пресс-служба "Билайна".VEGA создана для упрощенного управления облачной инфраструктурой beeline cloud 2.0 и быстрой разработки IaaS/PaaS-решений с низким порогом входа. Основные цели платформы — сделать создание и управление виртуальными ресурсами IaaS проще и быстрее, предоставить гибкую основу для подключения PaaS-сервисов, а также интегрировать ресурсы (виртуальные машины, сети, хранилища) в проектах, распределяя их по разным дата-центрам.Ключевая задача платформы — дать пользователям возможность самостоятельно выделять и настраивать нужные ресурсы через удобный веб-интерфейс, API или Terraform в рамках заданных лимитов, обеспечивая прозрачное управление инфраструктурой.Функционально VEGA позволяет управлять виртуальными серверами, контролировать доступ, вести аудит действий, легко масштабировать множество ресурсов, а также поддерживает принципы cloud-native: отказоустойчивость, автоматическое масштабирование и работу через доменные имена (FQDN)."Регистрация VEGA в реестре Минцифры — важный этап верификации нашей разработки", - прокомментировал заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик.
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экономика, россия, билайн, технологии
Экономика, Россия, Билайн, Технологии
"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО

Платформа "Билайна" VEGA зарегистрирована в реестре отечественного ПО

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что VEGA является отечественной платформой класса "Системы управления процессами и ресурсами организации" (ERP, CRM, ECM и другое), сообщает пресс-служба "Билайна".
VEGA создана для упрощенного управления облачной инфраструктурой beeline cloud 2.0 и быстрой разработки IaaS/PaaS-решений с низким порогом входа. Основные цели платформы — сделать создание и управление виртуальными ресурсами IaaS проще и быстрее, предоставить гибкую основу для подключения PaaS-сервисов, а также интегрировать ресурсы (виртуальные машины, сети, хранилища) в проектах, распределяя их по разным дата-центрам.
Ключевая задача платформы — дать пользователям возможность самостоятельно выделять и настраивать нужные ресурсы через удобный веб-интерфейс, API или Terraform в рамках заданных лимитов, обеспечивая прозрачное управление инфраструктурой.
Функционально VEGA позволяет управлять виртуальными серверами, контролировать доступ, вести аудит действий, легко масштабировать множество ресурсов, а также поддерживает принципы cloud-native: отказоустойчивость, автоматическое масштабирование и работу через доменные имена (FQDN).
"Регистрация VEGA в реестре Минцифры — важный этап верификации нашей разработки", - прокомментировал заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик.
 
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