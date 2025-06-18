https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023545449.html
Российские ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников
Российские ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
Российские ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников
В период с 09.30 до 11.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:12:00+03:00
2025-06-18T12:12:00+03:00
2025-06-18T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В период с 09.30 до 11.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. "С 09.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Курской области и два – над территорией Орловской области" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО с 09.30 до 11.00 уничтожила 14 украинских беспилотников над Россией