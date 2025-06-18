https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023469001.html

ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025

ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:44:00+03:00

2025-06-18T07:44:00+03:00

2025-06-18T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

калужская область

липецкая область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над Брянской областью, 11 над Курской, 10 над Орловской, пять над Белгородской, три над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, ещё один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.

https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html

россия

брянская область

калужская область

липецкая область

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россия, безопасность, брянская область, калужская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)