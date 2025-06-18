https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023469001.html
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:44:00+03:00
2025-06-18T07:44:00+03:00
2025-06-18T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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калужская область
липецкая область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над Брянской областью, 11 над Курской, 10 над Орловской, пять над Белгородской, три над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, ещё один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.
https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html
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россия, безопасность, брянская область, калужская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 48 БПЛА ВСУ