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ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 18.06.2025 (обновлено: 07:57 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023469001.html
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:44:00+03:00
2025-06-18T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
калужская область
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над Брянской областью, 11 над Курской, 10 над Орловской, пять над Белгородской, три над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, ещё один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.
https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html
россия
брянская область
калужская область
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россия, безопасность, брянская область, калужская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 48 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над Брянской областью, 11 над Курской, 10 над Орловской, пять над Белгородской, три над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, ещё один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.
Работа наземных беспилотников Шанхай и Лягушка - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ВС России применили на СВО наземные беспилотники
06:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКалужская областьЛипецкая областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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