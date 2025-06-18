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На Украине спрогнозировали серьезное повышение цен на бензин - РИА Новости, 18.06.2025
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22:42 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/benzin-2023715448.html
На Украине спрогнозировали серьезное повышение цен на бензин
На Украине спрогнозировали серьезное повышение цен на бензин - РИА Новости, 18.06.2025
На Украине спрогнозировали серьезное повышение цен на бензин
Украину ждет серьезное повышение цен на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, стоимость литра 95-го может перевалить за 1,5 доллара,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:42:00+03:00
2025-06-18T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украину ждет серьезное повышение цен на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, стоимость литра 95-го может перевалить за 1,5 доллара, считает директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко. По данным украинского телеканала "Эспрессо" на 18 июня, средняя цена литра 95-го бензина на Украине составляет 56,65 гривны, или 1,36 доллара. &quot;Цена (барреля нефти - ред.) может быть на уровне 75-80 долларов - это надо брать за базовый сценарий. Соответственно, цена на заправках на Украине может вырасти, она уже растет, хотя инерция еще не дошла до наших нефтепродуктов... Прыжок цен на украинских заправках может быть достаточно мощным: до 65 гривен за литр (более 1,5 доллара -ред.) нормального 95-го бензина. Возможно и выше&quot;, - заявил Омельченко в комментарии для агентства &quot;РБК-Украина&quot;.В подорожании нефти и, следовательно, бензина Омельченко винит конфликт Израиля и Ирана, а также стремление владельцев украинских сетей АЗС извлечь сверхприбыль. В прошлую пятницу Brent и WTI подорожали на 7% на фоне эскалации геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник стоимость обеих марок скорректировалась на 1,4-3,4%, а во вторник вновь показали рост - на 4,4% и 4,8% соответственно. По состоянию на 21.38 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,35% - до 76,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 73,57 доллара. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Перспектива вмешательства Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля может создать угрозу поставкам иранской нефти, а также повлиять на судоходство через Ормузский пролив. Перспективы снижения поставок нефти на мировой рынок может оказать дальнейшую поддержку стоимости нефти. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022643020.html
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011570782.html
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цены на нефть, иран, израиль, украина, дональд трамп, али хаменеи, крейг мюррей, brent, wti (нефть)
Цены на нефть, Иран, Израиль, Украина, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Крейг Мюррей, Brent, WTI (нефть)
На Украине спрогнозировали серьезное повышение цен на бензин

Омельченко: стоимость литра бензина на Украине может перевалить за 1,5 доллара

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украину ждет серьезное повышение цен на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, стоимость литра 95-го может перевалить за 1,5 доллара, считает директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко.
По данным украинского телеканала "Эспрессо" на 18 июня, средняя цена литра 95-го бензина на Украине составляет 56,65 гривны, или 1,36 доллара.
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"Цена (барреля нефти - ред.) может быть на уровне 75-80 долларов - это надо брать за базовый сценарий. Соответственно, цена на заправках на Украине может вырасти, она уже растет, хотя инерция еще не дошла до наших нефтепродуктов... Прыжок цен на украинских заправках может быть достаточно мощным: до 65 гривен за литр (более 1,5 доллара -ред.) нормального 95-го бензина. Возможно и выше", - заявил Омельченко в комментарии для агентства "РБК-Украина".

В подорожании нефти и, следовательно, бензина Омельченко винит конфликт Израиля и Ирана, а также стремление владельцев украинских сетей АЗС извлечь сверхприбыль.
В прошлую пятницу Brent и WTI подорожали на 7% на фоне эскалации геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник стоимость обеих марок скорректировалась на 1,4-3,4%, а во вторник вновь показали рост - на 4,4% и 4,8% соответственно. По состоянию на 21.38 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,35% - до 76,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 73,57 доллара.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
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Перспектива вмешательства Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля может создать угрозу поставкам иранской нефти, а также повлиять на судоходство через Ормузский пролив. Перспективы снижения поставок нефти на мировой рынок может оказать дальнейшую поддержку стоимости нефти.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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