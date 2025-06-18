https://ria.ru/20250618/belgorod-2023622598.html

Белгородская область погасит все свои облигационные займы в 2025 г.

Белгородская область погасит все свои облигационные займы в 2025 г. - РИА Новости, 18.06.2025

Белгородская область погасит все свои облигационные займы в 2025 г.

Белгородская область в 2025 году погасит все свои обязательства по выпущенным облигационным займам 2017-2020 годов, при этом остаток составляет 300 миллионов... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:25:00+03:00

2025-06-18T16:25:00+03:00

2025-06-18T16:25:00+03:00

белгородская область

экономика

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Белгородская область в 2025 году погасит все свои обязательства по выпущенным облигационным займам 2017-2020 годов, при этом остаток составляет 300 миллионов рублей, сообщило региональное министерство финансов и бюджетной политики. "Суммарный объём выпущенных областью облигаций 2017, 2019 и 2020 годов достигал 18,2 миллиарда рублей. Из них уже погашено 17,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белгородской областью выпускались ценные бумаги в июне 2017 года на 4 миллиарда рублей со сроком погашения в июне 2024 года, в августе и октябре 2019 года также на 4 миллиарда рублей со сроком погашения в августе и октябре 2024 года. Еще один выпуск на 10,5 миллиарда рублей состоялся в мае, июне и сентябре 2020 года - со сроком погашения в мае и сентябре 2025 года. Основной объём погашения обязательств по облигациям был произведён в 2022-2024 годах и составил 13,4 миллиарда рублей (2022-й – 3 миллиарда рублей, 2023-й – 5 миллиардов рублей, 2024-й – 5,4 миллиарда рублей). В 2024 году было погашено 5,4 миллиарда рублей, а за январь-май 2025 года ещё 2 миллиарда рублей. "Остаток основного долга по одному действующему выпуску облигаций 2020 года составляет 300 млн рублей и будет окончательно закрыт в сентябре 2025 года. Размер выплаченного купонного дохода по всем облигационным выпускам достиг пяти миллиардов рублей", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html

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экономика, белгородская область