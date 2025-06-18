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Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
03:03 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/beglov-2023452632.html
Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025
Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:03:00+03:00
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пмэф — 2025
общество
санкт-петербург
александр беглов
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту "Пулково", в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме", - рассказал он. Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. "Надеемся, они не потребуются", - отметил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html
https://ria.ru/20250618/beglov-2023449937.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт)
ПМЭФ — 2025, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Пулково (аэропорт)
Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025

Беглов: более 40 точек ПЦР-тестирования развернули в Петербурге к ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПЦР-исследование
ПЦР-исследование - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту "Пулково", в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме", - рассказал он.
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Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. "Надеемся, они не потребуются", - отметил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловПулково (аэропорт)
 
 
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