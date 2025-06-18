https://ria.ru/20250618/bank-2023695386.html

Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин

Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025

Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин

Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:24:00+03:00

2025-06-18T20:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил президент России Владимир Путин. В среду на полях Петербургского международного экономического форума российский лидер провел встречу с президентом НБР Дилмой Роуссефф. Путин отметил, что все участники высоко оценивают работу Роуссефф во главе Нового банка развития. "И действительно, за последнее время НБР одобрено и профинансировано 120 примерно проектов на 39 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития