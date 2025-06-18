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Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин
Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:24:00+03:00
2025-06-18T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил президент России Владимир Путин. В среду на полях Петербургского международного экономического форума российский лидер провел встречу с президентом НБР Дилмой Роуссефф. Путин отметил, что все участники высоко оценивают работу Роуссефф во главе Нового банка развития. "И действительно, за последнее время НБР одобрено и профинансировано 120 примерно проектов на 39 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин
Путин: Новый банк развития БРИКС профинансировал около 120 проектов на $39 млрд