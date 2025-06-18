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Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
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20:24 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/bank-2023695386.html
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин
Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:24:00+03:00
2025-06-18T20:24:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил президент России Владимир Путин. В среду на полях Петербургского международного экономического форума российский лидер провел встречу с президентом НБР Дилмой Роуссефф. Путин отметил, что все участники высоко оценивают работу Роуссефф во главе Нового банка развития. "И действительно, за последнее время НБР одобрено и профинансировано 120 примерно проектов на 39 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.
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экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Новый банк развития профинансировал около 120 проектов, заявил Путин

Путин: Новый банк развития БРИКС профинансировал около 120 проектов на $39 млрд

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов, отметил президент России Владимир Путин.
В среду на полях Петербургского международного экономического форума российский лидер провел встречу с президентом НБР Дилмой Роуссефф. Путин отметил, что все участники высоко оценивают работу Роуссефф во главе Нового банка развития.
«
"И действительно, за последнее время НБР одобрено и профинансировано 120 примерно проектов на 39 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Путин рассказал о работе Нового банка развития БРИКС
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБРИКСНовый банк развития
 
 
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