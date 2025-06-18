https://ria.ru/20250618/azarov-2023447905.html

Азаров оценил передачу тел шести тысяч боевиков ВСУ Киеву

Азаров оценил передачу тел шести тысяч боевиков ВСУ Киеву - РИА Новости, 18.06.2025

Азаров оценил передачу тел шести тысяч боевиков ВСУ Киеву

Почти одновременное захоронение тел шести тысяч украинских военных, переданных Россией по Стамбульским договоренностям, является большим шоком для Киева, заявил РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:25:00+03:00

2025-06-18T01:25:00+03:00

2025-06-18T01:25:00+03:00

киев

россия

украина

николай азаров (политик)

владимир мединский

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти одновременное захоронение тел шести тысяч украинских военных, переданных Россией по Стамбульским договоренностям, является большим шоком для Киева, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Конечно, когда (Владимир - ред.) Зеленский заявлял по поводу вот этого соглашения, то было видно по нему, что он боится все-таки. Потому что одновременные похороны 6 тысяч тел, это, конечно, деморализация населения. Можете себе представить, что где-то в 100 городах одновременно будут такие массовые захоронения практически… Это такое вот мероприятие, которое, безусловно, для Зеленского будет в минусе очень большом", - заявил Азаров РИА Новости. Что касается недельной задержки по приему Киевом первой партии тел, то Азаров отнес ее на неорганизованность Киева. "Надо все-таки организовать – и рефрижератор организовать, и городские власти, и областные власти, подготовить кладбище для похорон. То есть, на мой взгляд, такие организационные моменты, которыми киевские власти на всех уровнях не владеют", - отметил он. Азаров рассказал также, что в этой связи в украинском сегменте интернета появилась грустная шутка, что Украина – это единственная в мире страна, откуда выехать нельзя живому человеку и куда нельзя въехать мертвому. Экс-премьер отметил, что киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших, да и не имеет на это средств – обещания громадных компенсаций на уровне десятков тысяч долларов за каждого погибшего давались, когда Киеву нужно было заманить людей в ВСУ. "Громадные выплаты за погибших людей. Они, правда, приняли иезуитский закон, по которому надо два года ждать. Трудно сказать, что вот захоронили человека, а почему надо ждать погибшего на фронте? Почему надо два года ждать? Чего ждать?" - посетовал Азаров. При этом через два года на Украине может смениться правительство, и новые власти могут заявить, что не несут ответственности за обещания предыдущих властей. "То, что они наобещали, они явно не собираются выполнять. У них нет на этих своих денег, и тем более нет денег у зарубежных хозяев. С какой стати англичане должны платить за погибших солдат на Украине?" - отметил экс-премьер. В понедельник 16 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. При этом передача тел несколько дней срывалась и переносилась по вине украинской стороны, причем Киев не мог объяснить причины такого переноса. Рефрижераторы МЧС РФ несколько дней стояли на российской границе.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021675290.html

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021537697.html

киев

россия

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киев, россия, украина, николай азаров (политик), владимир мединский, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)